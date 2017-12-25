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Ozan Tufan İspanya yolunda

Fenerbahçe’nin genç yıldızı Ozan Tufan’ın takımdan ayrılıp İspanya ekibi Deportivo’ya imza atacağı iddia ediliyor.

Ozan Tufan İspanya yolunda

25 Aralık 2017 11:31

Fenerbahçe’nin 2015-2016 sezonunda Bursaspor’dan transfer ettiği Ozan Tufan sarı-lacivertli formayla beklenen patlamayı gerçekleştiremedi. Büyük umutlarla transfer edilen 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon gösterdiği performansla forma şansı bulamıyor. Süper Lig’in 11. haftasında Osmanlıspor ile oynanan ve 1-1 biten müsabaka sonrasında Aykut Kocaman, Ozan Tufan’ı kızağa çekmişti. Bu maç sonrası pek forma şansı bulamayan genç orta sahanın İspanyolca dersleri alması bir İspanyol ekibine transfer olacağı iddialarını arttırdı. 

Milli futbolcunun devre arasında İspanya ekibi Deportivo’ya imza atacağı belirtiliyor. 

Ozan Buğra Koşar

Etiketler: fenerbahçe, Ozan Tufan

 

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