Sarı-lacivertliler, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümüne, sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan Ozan Tufan da katıldı.

A Milli Takım'da bulunan oyuncuların katılmadığı antrenmanın ilk 30 dakikasında oyuncular salonda core çalışması yaptı. Daha sonra sahaya geçen futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile dar alanda pas organizasyonlarının ardından, dar alanda yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

