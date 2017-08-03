Ozan Tufan ve Hasan Ali’ye tepki

Taraftarlar, Hasan Ali’yi de ıslıkladı. Sturm Graz karşısında ilk 11’de maça başlayan ancak etkisiz bir görüntü çizen Ozan Tufan, dakikalar 82’yi gösterdiğinde yerini Mehmet Topal’a bıraktı. Genç futbolcu oyundan çıkarken, sarı-lacivertli taraftarlar Ozan Tufan’ı ıslıklayarak protesto etti.

Ozan Tufan ise tribünleri alkışlayarak karşılık verdi. Sturm Graz’ın attığı golde yediği çalımla taraftarların tepkisini çeken Hasan Ali Kaldırım da, bu dakikadan sonra top her ayağına geldiğinde tribünler tarafından ıslıklandı. Bazı taraftarlar, Hasan Ali lehine tezahürat yapsa da, tribünler, ıslıklayarak tezahürat yapan taraftarları da susturdu.

Bozhan Memiş

