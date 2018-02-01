Diğer
Kategoriler

Ozan Tufan’da sürpriz gelişme

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, devre arasında bir takıma transfer olamamasından dolayı takımda kaldı. Genç futbolcunun kısa sürede takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

Ozan Tufanda sürpriz gelişme

01 Şubat 2018 10:24

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan’a ikinci bir şans doğdu. Devre arası transfer döneminde kendisinden takım bulunması istenen ve sarı-lacivertlilerin devre arası kampına katılmayan 22 yaşındaki futbolcu, ara transfer döneminde herhangi bir takımla anlaşamadı. Son olarak Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile anlaşma sağlayan ancak Palace'ın oyuncusu Bakary Sakho’nun son oynanan maçta sakatlanmasının ardından transferi rafa kaldırılan Tufan, böylece sarı-lacivertli takımda kaldı.

En son Osmanlıspor’a karşı oynadı
Sezon başında Aykut Kocaman’ın orta sahada vazgeçilmez isimlerinden olan Ozan Tufan, daha sonraki müsabakalarda düşüşe geçti. Son olarak 4 Aralık 2017’de Osmanlıspor deplasmanında 1-1 biten mücadelede 90 dakika forma giyen Tufan, bu müsabaka sonrasında Süper Lig’de forma giyemedi.

İkinci şans fırsatı
Teknik Direktör Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan genç futbolcu, devre arasında transferi gerçekleşmeyince takımda kaldı. Kadro dışı olmasından dolayı Süper Lig’de 5 ay boyunca forma giymeme ihtimali bulunan Tufan'a, Kocaman’ın yeniden şans vermesi gündemde. İlk olarak takım ile antrenmanlara başlaması düşünülen 22 yaşındaki futbolcunun zamanla affedilip, takımla yeniden sahalara döneceği ve sezon sonundaki şartlara göre takımdan gönderileceği belirtildi.

Ozan Buğra Koşar
 

Etiketler: Ozan Tufan

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç