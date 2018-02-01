Ozan Tufan’da sürpriz gelişme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan’a ikinci bir şans doğdu. Devre arası transfer döneminde kendisinden takım bulunması istenen ve sarı-lacivertlilerin devre arası kampına katılmayan 22 yaşındaki futbolcu, ara transfer döneminde herhangi bir takımla anlaşamadı. Son olarak Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile anlaşma sağlayan ancak Palace'ın oyuncusu Bakary Sakho’nun son oynanan maçta sakatlanmasının ardından transferi rafa kaldırılan Tufan, böylece sarı-lacivertli takımda kaldı.

En son Osmanlıspor’a karşı oynadı

Sezon başında Aykut Kocaman’ın orta sahada vazgeçilmez isimlerinden olan Ozan Tufan, daha sonraki müsabakalarda düşüşe geçti. Son olarak 4 Aralık 2017’de Osmanlıspor deplasmanında 1-1 biten mücadelede 90 dakika forma giyen Tufan, bu müsabaka sonrasında Süper Lig’de forma giyemedi.

İkinci şans fırsatı

Teknik Direktör Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan genç futbolcu, devre arasında transferi gerçekleşmeyince takımda kaldı. Kadro dışı olmasından dolayı Süper Lig’de 5 ay boyunca forma giymeme ihtimali bulunan Tufan'a, Kocaman’ın yeniden şans vermesi gündemde. İlk olarak takım ile antrenmanlara başlaması düşünülen 22 yaşındaki futbolcunun zamanla affedilip, takımla yeniden sahalara döneceği ve sezon sonundaki şartlara göre takımdan gönderileceği belirtildi.

Ozan Buğra Koşar

