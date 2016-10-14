Dünyanın en büyük araç kiralama şirketi Enterprise’ın Türkiye, Türki Cumhuriyetler ve Irak temsilcisi Enterprise Türkiye 2’inci yaşını kutladı.Gürbaşlar Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Başdemir ve Mustafa Başdemir, Gürbaşlar Yönetim Kurulu üyeleri ve Enterprise Türkiye Yönetici Ortağı Özarslan Tangün’ün ev sahipliği yaptığı kahvaltı toplantısına başta İstanbul Valisi Vasip Şahin olmak üzere bir çok bürokrat, iş adamları, sivil toplum örgütlerinin başkanları ve çok sayıda seçkin davetli katıldı. Toplantıda konuşan Özarslan Tangün, ’’Geçtiğimiz son 2 seneye bakarsanız, Türkiye çok önemli badireler atlattı. Bu problemlerin bazıları hala devam ediyor. Bütün bunlara rağmen, ülkemiz sağlam ekonomik temeller üzerinde büyümeye devam ediyor. OECD’nin 2014-16 büyüme tahminlerine göre, Türkiye’nin büyüme oranı yüzde 3,6 civarında olacak. Geçmiş dönemlerle kıyaslandığında bu oran az gibi görünse de, OECD ülkeleri arasındaki en yüksek büyüme rakamlarından biri ve OECD ortalamasının yaklaşık yüzde 50 üzerinde. Ünlü ekonomist Timothy Ash’in çok kısa bir süre önce Türk - Amerikan İş Konseyi’nde yaptığı sunumda belirttiği gibi Türkiye borcuna sadık bir ülke. Borç ödeme geçmişine baktığınız zaman hiçbir sıkıntı yaşamamış. Kredi değerlendirme kuruluşları maalesef bunları göz ardı ediyor. Türkiye genç ve dinamik bir nüfusa, önemli bir jeopolitik konumuma sahip ve en önemlisi milletimizin girişimci bir ruhu var. Bu bizim sürdürülebilir büyümeyi yakalamamıza sebep oluyor. Hükümetimizin yaptığı reformlar ve iyileştirmelerle bunun devamının geleceğine inanıyoruz. Enterprise Türkiye olarak yatırımlarımıza devam etmeyi planlıyoruz. 2015 yılında yüzde 60 büyüdük ve 2016 yılında yüzde 45 büyüyoruz. Önümüzdeki 3 yılda büyümemize devam edeceğiz’’ dedi.

"Enterprise ile 2’inci yılımızı, ticarette ise 37’inci yılımızı kutluyoruz" diyen Gürbaşlar Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Başdemir, ’’37 yıldan beri bizim hedefimiz yarınımızın bugünümüzden daha güzel ve başarılı olması. Rent A Car piyasasında yıllardır zaten çalışıyoruz. Daha büyük işler yapmak için global olarak büyük olan Enterprise ile işbirliği içine girdik. Türkiye’de, Türki Cumhuriyetlerde ve Irak Cumhuriyeti’nde inşallah Enterprise ile birlikte büyüyeceğiz. Dünyadaki bir takım krizlere rağmen Türkiye büyüyor, bizde sektörümüzde büyük bir başarıya imza attık’’ şeklinde konuştu.

37 yıl zarfında Türkiye’nin çok badirelerden geçtiğini belirten Başdemir, ’’Zaman zaman çok büyük krizler yaşandı. Geçmiş yıllarda Amerika’da ve Avrupa’da en ufak bir kriz bile Türkiye’yi büyük şekilde etkiliyordu. Biz bunları yaşadık. Bugün dünya hem ekonomik hem de siyasi krizde olmasına rağmen Türkiye az etkileniyor. Biz Türkiye’ye güveniyoruz. Türkiye’nin bu krizleri ve etkileri kısa bir zamanda atlatacağına, büyüyeceğine inanıyoruz. Memleketimize güveniyor ve yatırımlarımıza devam ediyoruz. Önümüzdeki zaman içinde daha büyük yatırımlarımız olacak’’ diye konuştu.