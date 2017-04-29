Özat: 'Golcü sorunu yaşıyoruz'

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile golsüz berabere kalan Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Ümit Özat, golcü sorunu yaşadıklarına dikkat çekti. Özat, "Trabzonspor baskılı, iyi oynadı. Özellikle yeni stadıyla eski günlerine dönme yolunda büyük adım atmış. Mükemmel bir stat ve takım daha iyiye gidiyor. Maçın başında Luccas’ın pozisyonu o gol olsa daha çok öne çıkan, gol arayan bir takım olabilirdik. Güzel, zevkli bir mücadele oldu. Önceden Avni Aker’e gelirken, futbolculuğumuz zamanındaki atmosferi gördük. Trabzonspor’u tebrik etmek lazım. Buradan alınan bir puan değerli.”

Golcü oyuncu sorunu yaşadıklarını belirten Özat, "Biz takım savunmasıyla bir yere gelen takımız. Önde bir golcü oyuncumuz olsa bugün aldığımız puanın çok daha üstünde olabilirdik. Serdar ve Aydın iki kanat oyuncumuzla kaleye gidiyoruz. Buradan 3 puandan almak isterdik sonuçta hiçbir stat çıkılmaz değil. Kazanamadıktan sonra kaybetmemekte futbolun içerisinde var” ifadelerini kullandı.

Özat, Trabzonspor’un yeni stadının çok güzel olduğunu ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Gökmen Şahin - Bekir Koca