Diğer
Kategoriler

Özat: 'Golcü sorunu yaşıyoruz'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, 0-0 biten Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, golcü sorunu yaşadıklarını söyledi.

Özat: Golcü sorunu yaşıyoruz

29 Nisan 2017 23:52

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile golsüz berabere kalan Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Ümit Özat, golcü sorunu yaşadıklarına dikkat çekti. Özat, "Trabzonspor baskılı, iyi oynadı. Özellikle yeni stadıyla eski günlerine dönme yolunda büyük adım atmış. Mükemmel bir stat ve takım daha iyiye gidiyor. Maçın başında Luccas’ın pozisyonu o gol olsa daha çok öne çıkan, gol arayan bir takım olabilirdik. Güzel, zevkli bir mücadele oldu. Önceden Avni Aker’e gelirken, futbolculuğumuz zamanındaki atmosferi gördük. Trabzonspor’u tebrik etmek lazım. Buradan alınan bir puan değerli.”

Golcü oyuncu sorunu yaşadıklarını belirten Özat, "Biz takım savunmasıyla bir yere gelen takımız. Önde bir golcü oyuncumuz olsa bugün aldığımız puanın çok daha üstünde olabilirdik. Serdar ve Aydın iki kanat oyuncumuzla kaleye gidiyoruz. Buradan 3 puandan almak isterdik sonuçta hiçbir stat çıkılmaz değil. Kazanamadıktan sonra kaybetmemekte futbolun içerisinde var” ifadelerini kullandı.

Özat, Trabzonspor’un yeni stadının çok güzel olduğunu ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti. 

Gökmen Şahin - Bekir Koca

Etiketler: ümit özat


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!