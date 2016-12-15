Genlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat 3-0 kazandıkları Gençlerbirliği - Menemen Belediyespor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Takımın kazanma alışkanlığı edinmesinin olumlu bir gelişme olduğunu kaydeden Özat, “İyi gidiyor ama tabi kazanma alışkanlığı önemli bir şey. Benim düşüncem takımın 16-17 kişilik iskelet kadrosunu çıkartmak. Savunma öğretilebilir bir şey. Çalışmayla öğrenilebilecek bir şey, hücum daha çok çalışma ister, yetenek ister. Bugün Serdar gelince oranın kalitesini bir tık daha arttırdı. İrfan, Aydın girse arttıracaktı. İnşallah Stancu ve Rantie aramıza gelirse gol yollarını çözümleyeceğiz diye düşünüyorum. Dünyanın en iyi takımları da iyi savunma yapıyor ama ön tarafa büyük paralar verip büyük oyuncular alıyorlar. Rantie, Stancu ve Vedat’la bunu iyi yapıyorduk ama Vedat tek kalınca hem yük ona fazla binecek hem de oradaki alternatifimiz azalacak” diye konuştu.

"Fenerbahçe'nin durumundan faydalanmak istiyoruz"

Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe ile yapacakları maçı değerlendiren Özat, “Zor bir maç olacağı belli ama biz Fenerbahçe’nin bu durumundan faydalanmak istiyoruz. Bizim için kimle oynadığımızın bir önemi yok biz kazanmaya gidiyoruz. Zor bir fikstürümüz vardı. Can havliyle oynayan Kayseri ve Adana, yine son şanslarını kullanan bir Trabzon ve lider Başakşehir, üstüne ünümüzdeki 4 maçın 3’ü deplasman. Fener’e deplasmana gidiyorsunuz, lig beşincisi Bursa ile içeride oynuyorsunuz, ilk yarının son maçı Kasımpaşa deplasmanı, ikinci yarının ilk maçı Antep deplasmanı. Zorlu bir seri olduğu bir gerçek. İlk yarıyı 21 olur, 22 olur, 21 puanın üstünün bizim için olumlu olacağını düşünüyorum. İkinci yarı aramıza bir, iki takviye katılırsa biz ilk 5-6’ya oynayabilecek yedekte bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Fenerbahçe’nin de bir hedefi var ama bu bütün kamuoyunun gözü ününde olacak bir maç. Dolayısıyla herkes hedeflerine gitmek için başarmak istiyor. Biz de onarın bu halinden faydalanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Caner Ünver - Cem Geçim