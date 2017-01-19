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Özat: 'Önemli olan gruptan çıkmaktı'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, “İlk yarı iyi oyun olmadı. Açıkçası devre arasında sesimizi biraz yükselttik, değişiklikleri de yaptık. Başardığımız için mutluyuz” dedi.

Özat: Önemli olan gruptan çıkmaktı

19 Ocak 2017 00:08

Ziraat Türkiye Kupası’nda C Gurubu 5. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, “İlk yarı iyi oyun olmadı. Açıkçası devre arasında sesimizi biraz yükselttik. Değişiklikleri de yaptık. Önemli olan gruptan çıkmaktı. Başardığımız için mutluyuz” şeklinde konuştu.

“Başka takımların verdiği paraları bizim vermemiz mümkün değil”
Kulübün önemli oyuncularının farklı takımlara satılmasının hem Gençlerbirliği’nin hem de Türk futbolunun gerçekleri arasında yer aldığını kaydeden Özat, “Takım önemli oyuncularını kulübün menfaati ve ülke futbolunun gerçekleri doğrultusunda başka takımlara sattık. Bu ortak ve doğru bir karardı. Üç oyuncumuz ayrıldığında uyum sürecini de düşünürsek sıkıntı çekeceğimiz bir gerçek. Başka takımların verdiği paraları bizim vermemiz mümkün değil. Yaşanılacak sıkıntı maç sonuçlarına hatta bize de yansıyabilir. Bunu bilerek bu karara 'evet' dedim” dedi.

Özat, Selçuk Şahin’in Gaziantepspor’a transfer olma dedikoduları için, “Selçuk’a sezon sonuna kadar 2,5 milyon lira önermişler. Onun da yaşı belli, bu yaştan sonra daha iyi bir teklif alamaz” ifadelerini kullandı.  

Caner Ünver - Cem Geçim

Etiketler: ümit özat


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