İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor A.Ş. tarafından düzenlenen, bu yıl 15 Temmuz Şehitleri’ni anmak amacıyla koşulacak olan Vodafone 38. İstanbul Maratonu 13 Kasım Pazar günü 10K, 15K ve 42K kategorilerinde 100’den fazla farklı ülkeden 25 bin sporcunun katılımı ile gerçekleştirilecek. Önemli organizasyon öncesi İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulunan Spor A.Ş. Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, organizasyonların genel olarak bir sosyal mesaj vermesini istediklerini belirterek, “Geçen sene maratonumuz ‘Kadına şiddete dur’ demişti. Bu sene de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden başlayacak organizasyonun vereceği mesajın da çok doğru olması gerekiyordu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş’ın da talimatı vardı, bu konu hakkında çalışın diye. Biz arkadaşlarla ’15 Temmuz şehitleri için koşuyoruz’ sloganıyla beraber bir de ‘Türkiye Aşkına Şehitler Anısına’ diye sloganla bu organizasyonumuzu gerçekleştireceğiz. Birkaç senedir ‘İstanbul Aşkına’ koşuyorduk, bu sene ‘Türkiye Aşkına’ koşacağız” diye konuştu.

“Bu sene halk koşumuz, ‘Kahramanlar Koşusu’ olarak adlandırılacak”

15 Temmuz’da, bu vatanın sahipsiz olmadığını gösteren bir halk olduğuna vurgu yapan Özbayraktar, “Biz de dedik ki, bu maratonumuzda kahraman halka ithafen ‘Kahramanlar Koşusu’ olarak adlandıralım. Onun için bu sene halk koşumuz, ‘Kahramanlar Koşusu’ olarak adlandırılacak. Tabi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden her geçişimizde, orada o gece neler yaşandığını, ne gibi cesaret örnekleri gösterildiğini, şehitlerimiz ve gazilerimiz olduğunu hem unutmamamız hem de unutturmamamız gerekiyor. İstanbul Maratonu’nun orada oluşu da tekrar Yenikapı Ruhu’nun yaşatılacağı bir gün olacak” şeklinde konuştu.

“200 bin civarında bir katılımcının olacağını düşünüyorum”

Önemli maratona sosyal boyutu ve profesyonel boyutu olarak iki yönlü baktıklarına dikkat çeken İsmail Özbayraktar, “10-15 ve 42 km koşularımızı çipli olarak koşturuyoruz. Onların şu an 24 bin kaydı var. Aşağı yukarı 100 ülkeden misafirlerimiz de geliyor. Kaydı 24bin de durdurduk. Fuarda da 3 bin kişilik bir geç kayıt imkanı sağlayacağız. Onun haricinde ‘Kahramanlar Koşusu’ kayıtlarımız hala devam ediyor. Ben 200 bin civarında bir katılımcının olacağını düşünüyorum. Ben bütün vatandaşlarımızı ay yıldızlı bayraklarıyla, ay yıldızlı tişörtleriyle bütün parkur boyunca beraber olmaya davet ediyorum. Çünkü orada, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, bir olarak, iri olarak, diri olarak çok güzel bir mesaj daha verebiliriz” açıklamasında bulundu.

“Yabancı katılımcı artarsa maratonumuzun değeri de o kadar artar”

Maratonun, bütün dünyanın izlediği büyük bir organizasyon olduğunu dile getiren Spor A.Ş. Genel Müdürü Özbayraktar, “Biz bununla ilgili de çalışmalar yapıyoruz. Birisi yurt dışından geldiği zaman hem maratonu koşabilecek hem de buradaki paket turla Antalya’da da 3-5 gün tatil yapabilecek. Ya da İstanbul’un kültürel yerlerini gezerek o seyahatini gerçekleştirebilecek formatı oluşturuyoruz. Ama bunu daha da geliştirmemiz lazım çünkü yabancı katılımcı ne kadar artarsa, İstanbul Maratonumuzun değeri de o kadar artar. Bizi hedefimiz maratonu majör maratonlar seviyesine çıkartmak. Organizasyon yönünden baktığımızda aslında şu an majör seviyedeyiz. Hem katılımcı hem de seyirciyi arttırdığımızda resmi olarak da o seviyeye gelmiş olacağız zaten” ifadelerini kullandı.

“Halkımızı tişörtle birlikte ‘Kahramanlar Koşusu’na bekliyoruz”

İstanbul’un çeşitli mekanlarında kayıt noktaları olduğu bilgisini veren Özbayraktar, “Oralardan gelip kayıt oldukları zaman biz onlara bir kupon veriyoruz. O kuponla birlikte bizi Sinan Erdem’deki fuarımıza geldikleri zaman tişörtümüzün sahibi oluyorlar. O tişörtle birlikte de onları ‘Kahramanlar Koşusu’na bekliyoruz” dedi.

“Bu organizasyonları onların mutlu olması için yapıyoruz”

Toplumun, önemli organizasyonu sahiplendiğine dikkat çeken Özbayraktar, “Biz sabah 06.00’dan 14.30’a kadar trafiği de kapatıyoruz. Ama İstanbullu bu işin İstanbul için Türkiye için güzel bir şey olduğunun farkında. Onun için bize de destek veriyorlar. O günde gelip gönüllerince bu organizasyona katılsınlar. Biz bu organizasyonları onların mutlu olması için yapıyoruz” diye konuştu.

Geç kayıt imkanı sağlanacak

Her yıl ‘Halk Yürüyüşü’ olarak gerçekleştirilen etkinliğin ismi, bu yıl ‘Kahramanlar Koşusu’ adı altında gerçekleştirilecek. 100 binden fazla koşucu, 10-12 Kasım tarihleri arasında Sinan Erdem Spor Salonu ve Aslı Çakır Alptekin Spor Salonu’nda yapılacak olan İstanbul Maratonu ve Spor Fuarı’nı ziyaret ederek, tişörtlerini, göğüs numaralarını ve çiplerini alabilecek. Ayrıca fuarı kaçıran sporcular için geç kayıt imkanı da sağlanacak.

Kaan Ülker