Galatasaray’ın Olağanüstü Genel Kurulu, UNIQ İstanbul Gösteri Merkezi'nde yapılıyor. Galatasaray’ın gayrimenkulleri Riva ve Florya’nın değerlendirilmesi konusunda yönetim kuruluna tam yetki verilmesi için oylama gerçekleştirilecek olan tarihi kongrede, oylama öncesi sunum yapan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, tarihi kongrede yaptığı açıklamada, Galatasaray tarihindeki en önemli genel kurullardan birinde olduklarını söyleyerek, “Galatasaray’ın 111 yıllık şerefli mazisinde bunun kadar önemli genel kurullar yapılmıştır ama ben bu genel kurulu çok önemli görüyorum” dedi.

“Hiç kimse Riva projesinde yer almamış”

Genel kurulda üyelere ayrıntılı olarak gayrimenkullerin durumu ve yapılacak projeler hakkında bilgiler veren Başkan Özbek, “Bu projelerin içinde çok önemli 2 gayrimenkul söz konusu. Bunlardan birincisi Riva’daki arazi. Bu arazi 41 yıldır Galatasaray’da. Daha önceki yönetimler muhtelif çalışmalar yapılmış. Hiç kimse böyle bir projede yer almak istememiş. Riva’nın 40 sene üzerinde sadece ot biten bir arazi olarak kalmasının bir faydası olmayacağı düşüncesindeydim. Belli ki arsamız 3. köprü ile beraber daha da değerli hale geldi. Bu gelişmeleri göz önüne alarak, bu projenin sonuca gitmesi gerektiğini düşündüm. Arazinin tamamı üzerinden geliştirme yapmak yerine geçmişe uygun bir kısmını saklamak için bu projeyi geliştirdik. Projede sahalar bulunuyor, akademi var. Bu alanlar belediyeye terk edilmiş alanlar. İlgili belediye ile görüşmeler yaparak, ‘Siz bu arsayı bize geri verin, bu projeyi geliştireceğiz, ekonomik seviyeyi yükselteceğiz ancak Galatasaray bayrağının orada ilelebet dalgalanması lazım’ Bir okul yapmak için terk etmeyelim, okulu biz yapalım. Orada da bir akademi projemiz mevcut’ dedik” açıklamalarında bulundu.

Florya projesi

Florya hakkında da konuşan Dursun Özbek, “Florya’da 22 bin 627 metrekarelik alan Galatasaray’a ait. 19 bin 250 metrekarelik alan Gençlik Spor Genel Müdürlüğü’ne ait. 40 bin 722 metrekarelik alan ise hazineye ait. Florya’daki arsamız futbol takımımıza hizmet eden bir yer. 2 nizami sahamız var. Birinde futbol takımızı diğerinde ise alt gruplar maçlarını yapıyor. Çok sık aynı zemin kullanıyor, sakatlıklara mahal veren bir zemin. Galatasaray gibi dünya markası bir kulübün çok daha geniş bir araziye, daha uygun şartları olan bir yere konuşlanmasının gereği var. Bu konuyla ilgili Sayın Ünal Aysal başkan çok önemli çalışmalar yapmış, Gaziosmanpaşa Belediyesi ile görüşmeler yapılmış ancak nihayetlenmemiş. Yine Özhan Canaydın başkan döneminde de benle beraber çalışmalar yapıldı ancak sonuç alınamadı” diye konuştu.

“5 yılda bir, bir Florya, bir Riva elimizden gidiyor.

Galatasaray’ın mali yapısının bozuk olduğuna dikkat çeken Dursun Özbek, “1.5 milyara yaklaşan borcumuz var. Bankalara olan borcumuz 235-236 milyon dolar civarında. Gerisi ise sportif borçlar, vergi borçlar, operasyonel borçlar. Her sene bu borç katlanarak gidiyor. Bir sistem düşünün bankalarla iç içe olmuşsunuz, onlarsız gidemiyorsunuz ve her sene 120 milyonluk eziyetin altında kalıyorsunuz. Her sene tekrarlanıyor. Son 5 senede faiz konusunda 500 milyon ödeme yaptık. 5 yılda bir, bir Florya, bir Riva elimizden gidiyor. Bu gidişin durması lazım. Bu gidişin durmasının nasıl olacağını tartışmak için bugün buraya geldik. 111 yıllık şanlı geçmişin daha uzun yıllara taşınması için mali bağımsızlığımızın kazanılması lazım. Bunun için elimizdeki mevcut değerlerin geliştirmesi ve yeni kaynak olarak kazandırılması lazım. Gelir olarak çok yüksek gelir elde eden bir kulüp ancak geçmişteki yönetim tarzı sonucu şu anda Galatasaray’ın muhtemel gelirlerini oluşturacak her şey 2020’e kadar temlikli. 168 milyon harcamamız, 150 milyon gelirimiz var. Bunların hepsi temlikli. Şu basit hesabı yapmamız lazım; demek ki 38 milyon faizden kurtulduğum zaman kendi kendini yönetebilecek, kimseye bağımlılığı olmayan bir kulüptür. Seçildiğim günden bu yana mali sıkıntı yok diyorum, olmaması gerekir. Eğer o yıla ait gelirleri kullanabilirsek aslanlar gibi kulübü yönetebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

“Yolun sonuna geldik artık”

“Benim birinci görevim Galatasaray’ın önce mali bağımsızlığını kazandırmak” diyen Özbek, şunları söyledi:

“Herkesin bir endişesi var. Bunu kazandık tamam, sonra ne olacak? Burada alışılmış bir düzen var. Her yönetim yapıyor, ediyor, sonra ayrılıyor. Borç yükü Erciyes karı gibi üst üste yığıla yığıla gidiyor… Siz beni Galatasaray’ı yönetmek için seçtiniz. Bana bir emaneti verdiniz. Burada ben şu an görevimi yapıyorum. Yolun sonuna geldik artık. Buradan çıkış projelerimizi beraber yapalım ve çıkalım. Çok kolay çıkabiliriz. Daha önce de söyledim; dedim ki, durum bu. Eğer bu çıkışa hizmet edecek bir projesi öneri olan varsa buyursun gelsin kapımız açık. Hemen ortak çalışalım. Yaklaşık 1 senedir bu çağrıyı yapıyorum ancak bugüne kadar herhangi bir gelişme olmadı. Buradaki esas şu; bizim mevcut gayrimenkullerimizin mevcut değerlerini daha yukarılara çekmek suretiyle, Galatasaray’ın kursağına girecek paranın fazla olmasına çalışıyoruz. Bunları yaparken son derece dikkatli oluyoruz. Hiçbir malı değerinin altında elden çıkarmayacağız. Benzer şekilde gayrimenkulleri Galatasaray’a kazandırmak için de çalışmalarımız var. Galatasaray’a gelen yönetimlerin yönetim tarzını belirleyeceğim mali disiplinden ayrılmalarını engelleyecek bir çalışma içindeyiz. Galatasaray’ın değerlerini koruyan, Galatasaray nasıl yönetilmeli diye bir hazırlık içindeyiz. Çok yakında genel kurulu tekrar toplayacağım."

"Kimsenin Galatasaray’ı aynı pozisyona getirmemesini sağlayacak”

Başkan Özbek, “Sizin onayınızı alırsam, neyi onayladığınızı bileceğiniz bir tarz getiriyorum” diyerek, “Daha önce hiç bir yetkide böyle bir tarz yok. Bütün bu talepler, seçimler sonrası talep ediliyor. Ortada elde tutulur bir şey olmamasına rağmen bu yetkiler veriliyor. Bana hangi yetkiyi vermiş olursanız olun, Galatasaray’ın hayati meselesi olacak her şeyi tekrar genel kurul önüne getireceğim diye söz verdim” dedi.

“Neden Florya? Riva yetmiyor mu?” tartışmalarını da hatırlatan Başkan Özbek, bu durumun Galatasaray’ın mali sıkıntısına yetmeyeceğine dikkat çekti. Ayrıca Özbek, Emlak Konut’un ise bu projelerde en uygun firma olduğunun altını çizerek, bu projelerin kulübün kendisinin yapmasının finansman açısından mümkün olmayacağını söyledi.

Kaan Ülker