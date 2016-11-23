İddiaya göre, Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde 2 yıl önce eşinden boşanan Nüsret L. (51), evlendiği Özbekistan asıllı eşi Shakhnozakhon L.'yi (32) bulaşıkları makinede yıkama meselesi nedeniyle kafa atıp tekme ve yumrukla darp etmişti. Adana Devlet Hastanesi'ne götürülen kadına doktor tarafından "Hayati tehlikesi yoktur, lezyonlar basit tıbbi müdahale ile giderilebilir" şeklinde rapor verilmiş, Adli Tıp Birimi'nde ise kulak-burun-boğaz servisine sevk edilerek tedavi edilmesi yönünde görüş bildirilmiş, şüpheli koca bu raporla sevk edildiği adliyede serbest bırakılmıştı. Özbek kadının yardım çığlığı ve mağduriyetine hassasiyet göstererek dosyayı ele alan Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu tarafından iki rapor arasındaki çelişkilerin giderilmesi için detaylı muayene yapılarak, tekrar rapor aldırılması sağlandı. Adli Tıp uzmanının hazırladığı yeni rapora göre Özbek kadının vücudunda kırıklar bulunduğu, yaralarının da basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde olduğu saptandı. Yeni adli tıp uzmanı raporu ve verilen ifadeler ile yeni delillerin elde edilmesi sonucu yeniden gözaltına alınan şüpheli koca Nüsret L., savcılıkça alınan ifadesinin ardından ‘eşe karşı eziyet’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli Nüsret L., her iki suçtan da tutuklanarak cezaevine gönderildi.