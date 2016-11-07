Sarı-kırmızılı kulübün Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Dergisi’nin kasım ayı sayısındaki yazısında camiaya seslendi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dergideki yazısı şöyle: "Geçtiğimiz ay hem Galatasaray’ın 111. Kuruluş Yıl dönümünü kutladık hem de kulüp tarihinin en önemli Olağanüstü Genel Kurulu’nu camiamızın değerlerine yakışır bir şekilde icra etmenin gururunu yaşadık.

Dergimizin Ekim sayısındaki yazımı, “En kıdemli üyemizden, en genç taraftarımıza kadar herkesin Galatasaray’ın geleceğine yönelik adımları bilmesini, hedeflerimize ve bizlere inanmasını sağlamak benim bu camiaya sözüm ve namus borcumdur. Galatasaray’ın yarınlarıyla ilgili son sözü söyleme yetkisi ise Galatasaray Spor Kulübü Genel Kurul üyelerinindir” cümleleriyle noktalamıştım.

22 Ekim’de, yönetim kurulumuzca o güne kadar yapılan çalışmaların, düzenlediğim bilgilendirme toplantılarının amacına ulaşmış olmasının mutluluğunu ve huzurunu yaşadım. Galatasaray’ın mali bağımsızlığına kavuşması, yarınlarının yeniden yapılandırılması, yeni tesisleriyle geleceğe daha iyi hazırlanması ve ulusal ve uluslararası alanda ülkemizin bir numaralı sportif markası olma ayrıcalığını sürdürebilmesi için ortaya koyduğumuz projeler, Genel Kurul üyelerimizin yüzde 97’sinin onayıyla kabul edildi.

Şimdi icraat zamanı... Önümüzdeki dönemde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena’nın üst kullanım hakkının alınması, kapalı salon inşaatının başlaması, Florya ve Riva konusunda nihai protokolün hazırlanması ve sözleşmenin imzalanması, yeni tesislerimizin taşınacağı arazinin belirlenmesi, Beyoğlu Hasnun Galip’te bulunan eski kulüp binamızla ilgili çalışmanın hızlanması, Galatasaray’ın bir kez daha bu tür bir borç sarmalına sürüklenmesini önleyecek yönetim ilkelerinin belirlenmesi, yönetim alanında bu çalışmalar sürerken sahada yeni zaferler peşinde koşulması gibi çok yoğun bir trafik bizleri bekliyor.

22 Ekim günü teşekkür konuşmamı, "Gözünüz arkada kalmasın. Emanet başımın üstündedir” diyerek tamamlamıştım.

Bu sözümü yineliyor ve bir adım ileri taşıyorum: “Gözünüz arkada kalmasın çok değerli Galatasaraylılar. Gelecek Galatasaray’ın ve Galatasaraylıların olacaktır, bundan hiç kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın."