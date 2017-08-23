Özbek: 'Son derece uyumlu bir takımız'

Galatasaray'da bugün düzenlenen tekne gezisinde Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Başkan Yardımcısı Eşref Alaçayır ve Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İsmail Sarıkaya, Galatasaray Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.

Başkan Dursun Özbek, düzenlenen gezi ile ilgili olarak, "Takıma yeni katılan birçok yabancı futbolcumuz var. Onlarla, eşleriyle çocuklarıyla bütün futbolcular bir kaynaşma yemeği düzenlemek istedik. İstanbul çok güzel bir şehir. İstanbul’un güzelliklerini de göstermek keyif almalarını da sağlamak istedik. Rutin antrenman programının olduğu bir günde yöneticiler, teknik adamlar ve futbolcular beraber yemek yedik ve çok keyifliydi. Takımdaki aile duygusunu için de çok önemliydi. Zaman zaman böyle kaynaşma yemekleri yapmayı planlıyoruz. Faydalı da oluyor" diye konuştu.

"Yeni bir takım olmamamıza rağmen son derece uyumluyuz"

Dursun Özbek takımın son derece uyumlu olduğuna dikkat çekerek, "Galatasaray gibi kurumların sosyal anlamda da beraber olmaya ihtiyaçları var. Bütün futbolcularla konuştum. Hepsi de çok keyifliler. Yeni bir takım olmamıza rağmen son derece uyumluyuz. Burada teknik kadroyu tebrik etmemiz lazım. Onlar uyumu çok çabuk sağladılar" ifadelerini kullandı.

Alaçayır: "50 bin Aslan'ı Sivas maçına bekliyoruz"

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Eşref Alaçayır da taraftarı Sivas maçına davet ederek, “Takım olmak aslında kolay değil. Bu da takım olma yolunda bir ilk adım olarak düşünülmeli. İnsanların birbirini tanıması lazım kaynaşmak için. Beraberlik dışarıda ne kadar kuvvetli olursa sahaya da yansıması çok iyi oluyor. 50 bin Aslan’ı Sivas maçına bekliyoruz. Seyirci olmazsa takım da olmaz. Bunun bilincinde olsun taraftarlar” açıklamasında bulundu.

Sarıkaya: "Hep birlikte olursak güçlüyüz"

Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İsmail Sarıkaya da birlik, beraberliğe dikkat çekti ve “Sezona yeni başladık. Aramıza yeni katılan çok oyuncu oldu. Onların hem bizleri hem de İstanbul’u tanıması açısından böyle bir organizasyon düzenledi. İnşallah bu kaynaşma ortamı sene sonunda kutlama şekline dönüşür. Bütün Galatasaraylıları Sivas maçına bekliyoruz. Hep birlikte olursak güçlüyüz. Galatasaray bir araya geldiği zaman başarılar kazanıyor” dedi.