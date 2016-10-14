ABD’li uçak üreticisi Boeing’in ‘Dünya sivil havacılığında yeni bir dönem başlattık’ sloganıyla kompozit malzemeden ürettiği ilk uçak olma özelliği taşıyan 787 Dreamliner uçağını bünyesine katan Özbekistan Hava Yolları, yeni uçağıyla ilk seferini İstanbul’a gerçekleştirdi. Özbekistan’ın başkenti Taşkent’ten havalanan uçak, Atatürk Havalimanı’nda ‘Su Takı’ ile karşılandı. Bir sonraki sefer için terminal binasında bekleyen Özbekistanlı yolcular, körüğe yanaşan uçağı alkışlarla karşıladı.

7 seferin 4’ü yeni 787 Dreamliner ile gerçekleştirilecek

Boeing 787 Dreamliner uçağı ile İstanbul’a gerçekleştirilen ilk sefere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özbekistan Hava Yolları’nın Türkiye Genel Müdürü Gayrat Nematov, “Filomuza katılan Boeing 787 uçağımız ilk defa İstanbul’a geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Yolcularımızın memnuniyetini daha da arttırmak için uçağımızı buraya getirdik. Bu uçağımız geniş gövdeli uçaklarımızdan bir tanesi. Uçağımız dolu olarak geldi. İnşallah bundan sonra da dolu olarak gelemeye devam eder. Bu uçağımızla devamlı buraya yolcu taşıyacağız” şeklinde konuştu.

Nematov, Özbekistan Hava Yolları’nın İstanbul’a düzenledikleri haftada 7 seferin 4’ünü yeni 787 Dreamliner uçağıyla gerçekleştirmeyi planladıklarını da ifade etti.

Özbekistan Hava Yolları’nın Taşkent İstanbul'a seferini yapan HY-273 sefer sayılı 246 yolcusuyla gelen Boeing 787 Dreamliner’ı İstanbul’daki yolcularını aldıktan sonra tekrar Taşkent’te gidecek.

Ferhat Yasak

