Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Özbek uçağına ‘Su Takı’ ile karşılama

Özbek uçağına ‘Su Takı’ ile karşılama

Özbekistan Hava Yolları’nın bünyesine kattığı ilk Boeing 787 Dreamliner uçağı ilk seferini İstanbul’a gerçekleştirdi. Atatürk Havalimanı’na inen uçak ‘Su Takı’ ve Özbek yolcuların alkışlarıyla karşılandı.

Özbek uçağına Su Takı ile karşılama

14 Ekim 2016 23:36
Özbek uçağına ‘Su Takı’ ile karşılama - Tıkla İzle

ABD’li uçak üreticisi Boeing’in ‘Dünya sivil havacılığında yeni bir dönem başlattık’ sloganıyla kompozit malzemeden ürettiği ilk uçak olma özelliği taşıyan 787 Dreamliner uçağını bünyesine katan Özbekistan Hava Yolları, yeni uçağıyla ilk seferini İstanbul’a gerçekleştirdi. Özbekistan’ın başkenti Taşkent’ten havalanan uçak, Atatürk Havalimanı’nda ‘Su Takı’ ile karşılandı. Bir sonraki sefer için terminal binasında bekleyen Özbekistanlı yolcular, körüğe yanaşan uçağı alkışlarla karşıladı.

7 seferin 4’ü yeni 787 Dreamliner ile gerçekleştirilecek
Boeing 787 Dreamliner uçağı ile İstanbul’a gerçekleştirilen ilk sefere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özbekistan Hava Yolları’nın Türkiye Genel Müdürü Gayrat Nematov, “Filomuza katılan Boeing 787 uçağımız ilk defa İstanbul’a geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Yolcularımızın memnuniyetini daha da arttırmak için uçağımızı buraya getirdik. Bu uçağımız geniş gövdeli uçaklarımızdan bir tanesi. Uçağımız dolu olarak geldi. İnşallah bundan sonra da dolu olarak gelemeye devam eder. Bu uçağımızla devamlı buraya yolcu taşıyacağız” şeklinde konuştu.
Nematov, Özbekistan Hava Yolları’nın İstanbul’a düzenledikleri haftada 7 seferin 4’ünü yeni 787 Dreamliner uçağıyla gerçekleştirmeyi planladıklarını da ifade etti.
Özbekistan Hava Yolları’nın Taşkent İstanbul'a seferini yapan HY-273 sefer sayılı 246 yolcusuyla gelen Boeing 787 Dreamliner’ı İstanbul’daki yolcularını aldıktan sonra tekrar Taşkent’te gidecek. 

Ferhat Yasak
 

Etiketler: özbek


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!