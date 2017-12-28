Özbek vatandaşından Nijer’de su kuyusu

Özbekistan'ın Harezm vilayetinde yaşayan Suhrab Karimov adlı vatandaş, temiz su temini en ciddi sorunların başında gelen Nijer'de iki su kuyusu açtı. “The Living Heart Association for Relief and Education” uluslararası insani yardım derneği aracılığıyla açılan kuyulara Suhrab Karimov tarafından annesi ve babasının adı verildi. Nijer'in su kaynaklarına uzak bölgesinde açılan, Maryamcan ve Şuhrat Karimov adı verilen bu iki su kuyusu ile bölge halkı içilebilir su kaynağına kavuşmuş oldu.

Dilmurod Cumabayev