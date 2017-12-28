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Özbek vatandaşından Nijer’de su kuyusu

Özbekistanlı vatandaş Nijer'de annesi ve babası adına iki su kuyusu açtı.

Özbek vatandaşından Nijerde su kuyusu

28 Aralık 2017 15:52

Özbekistan'ın Harezm vilayetinde yaşayan Suhrab Karimov adlı vatandaş, temiz su temini en ciddi sorunların başında gelen Nijer'de iki su kuyusu açtı. “The Living Heart Association for Relief and Education” uluslararası insani yardım derneği aracılığıyla açılan kuyulara Suhrab Karimov tarafından annesi ve babasının adı verildi. Nijer'in su kaynaklarına uzak bölgesinde açılan, Maryamcan ve Şuhrat Karimov adı verilen bu iki su kuyusu ile bölge halkı içilebilir su kaynağına kavuşmuş oldu. 

Dilmurod Cumabayev

Etiketler: Özbekistanlı vatandaş. Nijer, su kuyusu

 

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