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Özbekistan 1,2 milyar dolarlık güneş paneli kuracak

Özbekistan 1,2 milyar dolarlık güneş paneli kuracak
Özbekistan 1,2 milyar dolarlık güneş paneli kuracak

Özbekistan’ın Surhanderya vilayetine 1,2 milyar dolarlık güneş panelleri kurulumu yapacağı açıklandı.

Surhanderya Valiliği, 1,2 milyar dolarlık güneş panelleri projesi için ABD merkezli Headwall Power LLC şirketi ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Açıklamada, ilgili anlaşmaya Amerikan şirketi yöneticilerinin Surhanderya Valisi ile yaptığı görüşme sonrasında varıldığı bildirildi. Valilik güneş panellerinin toplam 1gigawatt kapasitesinde olacağını ve Kızırık ilçesine kurulacağını açıkladı.

Yenilenebilir enerji atağında bulunan Özbekistan'ın 200 megawatt kapasiteli ilk güneş enerjisi santrali projesi, Semerkant'ta Çin şirketi Zhuhai Singyes Green Building Technology tarafından sürdürülüyor. Ayrıca, 2018 Mayıst'a varılan anlaşmaya göre, Kanada şirketi SkyPower Global, yap-işlet-devret yönteminde Özbekistan'ın 6 vilayetinde toplam 1,3 milyar dolarlık doğrudan yatırımla her biri 500 megawatt kapasiteli 6 güneş enerjisi santrali yapımı hazırlıklarına başladı. 

Dilmurod Cumabayev
 

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