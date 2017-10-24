Özbekistan Dışişleri Bakanı ve Rusya Dışişleri Bakanı yardımcısı bir araya geldi

Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Özbekistan'a çalışma ziyaretinde bulunan Rusya Dışişleri Bakanı yardımcısı Grigoriy Karasin'i kabul etti. Kamilov ve Karasin görüşmede Özbekistan ve Rusya ilişkilerinin durumu ve gelişmesine yönelik fikir alışverişinde bulundu. Kamilov ve Karasin görüşmesinde, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'ın Nisan ayında yaptığı Rusya ziyaretinin ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açması, son dönemde Özbekistan ve Rusya arasında ticari, ekonomik ve yatırım alanlarında karşılıklı çıkarlara dayanan dostluk bağlarının güçlenmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Rusya'nın Taşkent büyükelçisi Vladimir Tyurdenev'in de katıldığı görüşmede, Afganistan'daki son durum detaylı olarak değerlendirildi.

Dilmurod Cumabayev

