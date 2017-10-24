Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Dünya »
  • Özbekistan Dışişleri Bakanı ve Rusya Dışişleri Bakanı yardımcısı bir araya geldi

Özbekistan Dışişleri Bakanı ve Rusya Dışişleri Bakanı yardımcısı bir araya geldi

Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Rusya Dışişleri Bakanı yardımcısı Grigoriy Karasin ile bir araya geldi.

Özbekistan Dışişleri Bakanı ve Rusya Dışişleri Bakanı yardımcısı bir araya geldi

24 Ekim 2017 17:17

Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Özbekistan'a çalışma ziyaretinde bulunan Rusya Dışişleri Bakanı yardımcısı Grigoriy Karasin'i kabul etti. Kamilov ve Karasin görüşmede Özbekistan ve Rusya ilişkilerinin durumu ve gelişmesine yönelik fikir alışverişinde bulundu. Kamilov ve Karasin görüşmesinde, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'ın Nisan ayında yaptığı Rusya ziyaretinin ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açması, son dönemde Özbekistan ve Rusya arasında ticari, ekonomik ve yatırım alanlarında karşılıklı çıkarlara dayanan dostluk bağlarının güçlenmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Rusya'nın Taşkent büyükelçisi Vladimir Tyurdenev'in de katıldığı görüşmede, Afganistan'daki son durum detaylı olarak değerlendirildi.

Dilmurod Cumabayev
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç