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Özbekistan Milli Güvenlik Servisi Başkanı değişti

Özbekistan Milli Güvenlik Servisi Başkanlığı görevine Rustam İnoyatov'un ayrılmasının ardından İhtiyar Abdullayev getirildi.

Özbekistan Milli Güvenlik Servisi Başkanı değişti

31 Ocak 2018 13:35

Özbekistan Milli Güvenlik Servisi Başkanlığı görevini 23 yıl boyunca sürdüren Rustam İnoyatov görevinden ayrıldı. İnoyatov'dan boşalan koltuğa ise Özbekistan Başsavcısı görevini yapan İhtiyar Abdullayev getirildi. Özbekistan Cumhurbaşkanı danışmanı olan Otabek Murodov, ise İhtiyar Abdullayev'in yerine Özbekistan'ın yeni Başsavcısı olarak atandı.

Yeni atamalar, Özbekistan Milli Güvenlik Servisi ve Özbekistan Başsavcılığı görevlileri katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından açıklandı. 

Dilmurod Cumabayev

 

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