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Özbekistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretine özel klip

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye yaptığı ziyaretin görüntülerinin bulunduğu bir klip hazırladı.

Özbekistandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretine özel klip

02 Mayıs 2018 22:53
Özbekistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretine özel klip - Tıkla İzle

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye düzenlediği ziyarete ilişkin görüntülerin bulunduğu bir klip yayınladı. Klipte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan Parlamentosunda okuduğu Özbek şair Erkin Vahidov'un “Özbek’im” şiiri ve Özbekistan’a ilişkin açıklamalarına yer veriliyor.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in de Türkiye ile ilgili açıklamalarının bulunduğu yaklaşık 3 dakikalık klip, Erdoğan ve Mirziyoyev'in sarılma görüntüsüyle sona eriyor.


Basın servisi tarafından klibin yayınlandığı Twitter paylaşımında, iki ülke ilişkilerinin donmuş olmasından kaynaklanan bir soğukluk zamanı olduğu belirtilerek “Bu buzlar eridi ve tekrar donmayacak!” ifadesine yer verildi.

 

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