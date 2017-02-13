CicekSepeti.com yetkilisi Eyüp Özcan, Çiçek Sepeti'nin nostaljik hediyelik ürünlerle ilgili ürün portföyünü geliştirmek adına bir çalışma içerisinde olduğunu söyledi. Özcan, kısa süre içerisinde bu alanda Türkiye’deki en geniş ürün yelpazesine sahip e-ticaret sitelerinden biri olmayı hedeflediklerini belirtti.

“Nostaljik hediyelikler son zamanların yükselen trendi”

Özellikle son birkaç yıldır nostaljik ve retro hediye ürünlerinin ilgi gördüğünü belirten Özcan, özellikle kullanıcıların kendi ürünlerini satabildikleri Çiçek Sepeti - MarketPlace altındaki dükkanlarındaki nostaljik hediye ürünlerinin de dahil olmasıyla; köstekli saatler, Osmanlı motifli fincan takımları, ahşap dekoratif ürünler, metal oyuncak arabalar, müzik kutuları gibi geniş bir yelpazede farklı türden ürünleri satışa sunduklarını belirtti.

“Çocukluğumuzun şekerleme ve çikolataları 'nostaljik lezzetler' kutusunda”

Çocukluğunu 80 ve 90’lı yıllarda geçirenlerin aşina olduğu, çikolata -şeker ürünlerini de Ciceksepeti.com’da 'Nostaljik Lezzetler' adı altında hediye paketi olarak satışa sunduklarını dile getiren Özcan, “90’lı yıllarda mahalle bakkalında satılan, çok sevdiğimiz çikolata, şeker ve atıştırmalıkları tekrar tadıyor olmak çocukluğumuzu anımsatıyor. Nostaljik lezzetler kutusunu satın alan müşterilerimizden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz” şeklinde konuştu.