Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Özcan: 'Çiçek Sepeti nostaljik hediyeler ürün portföyünü genişletiyor'

Özcan: 'Çiçek Sepeti nostaljik hediyeler ürün portföyünü genişletiyor'

Çiçek Sepeti'nin son dönemde ürün portföyüne nostaljik hediyeleri de eklediği bildirildi.

Özcan: Çiçek Sepeti nostaljik hediyeler ürün portföyünü genişletiyor

13 Şubat 2017 09:53

CicekSepeti.com yetkilisi Eyüp Özcan, Çiçek Sepeti'nin nostaljik hediyelik ürünlerle ilgili ürün portföyünü geliştirmek adına bir çalışma içerisinde olduğunu söyledi. Özcan, kısa süre içerisinde bu alanda Türkiye’deki en geniş ürün yelpazesine sahip e-ticaret sitelerinden biri olmayı hedeflediklerini belirtti.

“Nostaljik hediyelikler son zamanların yükselen trendi”
Özellikle son birkaç yıldır nostaljik ve retro hediye ürünlerinin ilgi gördüğünü belirten Özcan, özellikle kullanıcıların kendi ürünlerini satabildikleri Çiçek Sepeti - MarketPlace altındaki dükkanlarındaki nostaljik hediye ürünlerinin de dahil olmasıyla; köstekli saatler, Osmanlı motifli fincan takımları, ahşap dekoratif ürünler, metal oyuncak arabalar, müzik kutuları gibi geniş bir yelpazede farklı türden ürünleri satışa sunduklarını belirtti.

“Çocukluğumuzun şekerleme ve çikolataları 'nostaljik lezzetler' kutusunda”
Çocukluğunu 80 ve 90’lı yıllarda geçirenlerin aşina olduğu, çikolata -şeker ürünlerini de Ciceksepeti.com’da 'Nostaljik Lezzetler' adı altında hediye paketi olarak satışa sunduklarını dile getiren Özcan, “90’lı yıllarda mahalle bakkalında satılan, çok sevdiğimiz çikolata, şeker ve atıştırmalıkları tekrar tadıyor olmak çocukluğumuzu anımsatıyor. Nostaljik lezzetler kutusunu satın alan müşterilerimizden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz” şeklinde konuştu. 

Etiketler: CicekSepeti.com yetkilisi Eyüp Özcan, nostaljik hediyeler


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!