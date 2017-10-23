Özcan: 'İnsan beyni aynı anda bir iş yapabiliyor'

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün tertiplediği seminerde konuşan eğitim uzmanı Erdal Özcan, iş ve özel hayatta ortaya çıkan problem ve taleplerle başa çıkabilmek için zamanın verimli kullanılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Osmangazi Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen ve personelin ilgi gösterdiği eğitimlerde konuşan Erdal Özcan, “Daha az zamanda daha çok işi başarabilmenin püf noktalarını belirlememiz gerekiyor. Gelişen teknoloji ile birlikte çalışma hayatımızda bilgisayar yardımı ile aynı anda birden fazla işi yapabiliyor olsak da, insan beyni birden fazla işi aynı anda yapacak şekilde tasarlanmamıştır. İşten işe geçecek şekilde programlanmıştır. Bu bilimsel olarak da ispatlanmış bir gerçek. Beynimiz, bir işi bitirip bir diğerine başlayacak şekilde çalışmaktadır. Zamanı verimli kullanmak, en az yapılan iş kadar değerlidir. Bunun için de çalışma anında, çalışma ortamımızda işe odaklanmak son derece önemli. Odaklanmamızı engelleyen, dikkatimizi işimizin dışında konulara yöneltecek objelerden de uzak durmamız çok çok önemli. Meselâ masamızın üzerinde duran ve bizim odaklanmamızı engelleyecek parlak bir eşyayı kaldırmak son derece önemli” dedi.

Etkili sunum teknikleri konusunda da sunum yapan Erdal Özcan, “Toplumda kabul görmek ve değer kazanabilmek için kritik düşünmek, iyi dinlemek ve etkili konuşmak gerekir. Çalışma hayatında artık rekabet en üst seviyeye çıkmış durumda. Artık insanlar gelişen teknoloji ile birlikte çok başarılı işlere imza atıyor. Bu gelişme, beraberinde çalışma hayatında birtakım sıkıntıları da getiriyor. Hangi iş kolu olursa olsun, o işi en iyi yapanlar çalışma imkanı bulacak. Çünkü çok ciddi bir iş gücü kaynağımız var. Bu iş gücü kaynağı içerisinde hızlı ve etkin olanlar, farkını ortaya koyanlar ayakta kalacak. Yani, en sıradan görünen işlerde bile, ‘ben en iyisiyim’ diyebiliyorsa çalışabilecek” diye konuştu.