Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir’in Berlin’deki bazı Türk taksicilerden tehdit aldığını ve düşmanca davranışlara maruz kaldığını şikayet etmesiyle ortaya çıkan sözlü tartışmanın Özdemir'in dediği gibi olmadığı iddia edildi. Cem Özdemir'i taşıyan taksi şoförü Mehmet Kurt, Özdemir'le yaşanan olayı İHA' ya anlattı. Kurt, sözlerine müşterilerle tartışma içine girmediğini belirterek başladı. Olayın gerçekleştiği günü anlatan Kurt, Berlin Schöneberg’den Özdemir’i aldığını daha sonra da gidecekleri yere ulaştırmak için yola çıktıklarını belirtti. Kurt sözlerini şöyle sürdürdü; " 5-6 kilometre gittikten sonra bir Türk restoranına bıraktım. 17 Euro tutan yol ücretine karşılık bana 20 Euro verdi ve 19 Euro fatura istedi. Ben ona 17 Euro’luk fatura kestiğimi söyledim. 3 Euro olan para üstünü ve faturayı iade ettim. Ona dedim ki ‘Cem bey, sizin paranızda şehitlerin hakkı ve kanı var’ dedim. Cem bey aniden hiddetlendi. ‘Biz Almanya’da Alman faşistlerle uğraşıyoruz. Bir de Türk faşistler karşıma çıkıyor’ dedi. ‘Yapmayın Cem bey lütfen’ dedim. Ardından ‘Bana isminizi verin, ben sizi şikayet edeceğim’ dedi. Ben de ‘Ona gerek yok. Zaten bizi bulabilirsiniz. Şirket ismimiz, her şeyimiz belli’ dedim ve arabadan inmesi gerektiğini söyledim. Bunun üzerine Cem bey bana dönüp ‘Biz sizin gibi diktatörlere tapmıyoruz’ dedi. Ardından taksinin kapısını çarparak gitti. Bunun bu kadar uzayacağını ben de tahmin etmemiştim ve orada konuyu kapatmıştım. Herhalde kendisi bunu siyasi malzeme olarak kullanmak istedi. Ama Cem beyin şunu bilmesi lazım. Biz taksicilerin ve esnafın politikayla alakası yok. Biz yıllardan beri Alevi'siyle, Sünni’siyle, Türk’üyle, Kürt’üyle beraber burada Berlin’de yaşayan insanlarız.”

Kurt, Özdemir’in neden bu şekilde davrandığına anlam veremediğini kaydederek, “Herhalde arkasında siyasi bir şey kullanarak bizi bu kanala empoze etmeye çalıştı. Ama sizin aracılığınızla kınıyorum kendisini. Cem beyi böyle tanımıyordum ve beni faşistlikle suçlaması çok zoruma gitti. O anda yine de kendisine cevap vermedim, sakinliğimi korudum” açıklamasını yaptı. Kurt, "Bugün olsa yine aynısı yaparım" dedi.

Mehmet Koca