15 gündür tedavi gördüğü hastanede dün sabah saatlerinde hayatını kaybeden eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek son yolculuğuna uğurlandı. Levent Camii'nde düzenlenen cenaze törenine CHP Milletvekili Dursun Çiçek, Eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, Hıncal Uluç, eski ordu komutanlarından emekli Orgeneral Ergin Saygun, FETÖ kumpası sonucu hayatını kaybeden Yarbay Ali Tatar'ın ağabeyi Ahmet Tatar ve Örnek'in çok sayıda seveni katıldı. Örnek, ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verildi.



Çok sevdiği bir dostunu kaybettiğini söyleyen Erkan Yolaç, "Çok sevdiğim bir dostum. Çok sevdiğim bir denizci. Denizciler asil olur, kudretli olur, onurlu olur. Benim de onurlu bir dostum onu kaybettiğim için üzgünüm" diye konuştu.

"Herkes kendisini bugün Özden paşanın tabutu başında sorgulasın"



FETÖ kumpası sonucu hayatını kaybeden Yarbay Ali Tatar'ın ağabeyi ve Kumpasder Başkanı Ahmet Tatar, "Bütün Türk milletinin başı sağolsun. Özden paşanın aslında sadece orduya değil bu ülkenin bütün özgür vatandaşlarına cumhuriyet severlerine ait bir insan olduğunu gerek kendi askeri birliğinde düzenlenen törende gerekse burada görüyorum. Bu ülke için çok güzel şeyler yaptı. Daha yapabileceği şeyler vardı. Ancak bu alçak kumpasların sonucunu görüyoruz bugün. Oğlu Tolga, hepimiz adına konuştu. Hepimiz adına ona yapılanlara ve ona yapılanlarla beraber ülkemize yapılanlara cevap verdi. Utanması gerekenlerin azıcık sıkılması gerekenlerin bugün yüzlerini yere eğmelerini bekliyoruz. Herkes kendisini bugün Özden paşanın tabutu başında sorgulasın. Her şeyin sıkıştığı ve gerçekten cevap vermesi gereken insanların karakterlerini ortaya koymaları gereken dönemler yaşadık biz yakın geçmişimizde. O dönemlerde yapılması gerekenleri yapmayan söylenmesi gerekenleri söylemeyen insanlar bugün hepimizin aklındadır hiçbirini unutmadık. Ne kahramanlarımızı unutuyoruz ne de bir adım geride kişiliklerini hiçe sayarak makamlarını hiçe sayarak yapmaları gerekeni yapmayanları unutmuyoruz. Tolga bunları söyledi. Hepimiz onun yanındayız hepimizin ortak düşünceleridir. Utanması gerekenler utanacak mutlaka" şeklinde konuştu.

Eski ordu komutanlarından emekli Orgeneral Ergin Saygun ise, "Bütün bu süreçte devlet büyüklerimiz dahil 'Türkiye kalın bağırsaklarını temizliyor' dediler. Bizleri kalın bağırsaktaki pislik gözüyle gördüler. İşte o 'pislik' orada Türk bayrağına sarılmış olarak yatıyor. Bütün bu ölümlerin sebebi Balyoz denen kumpaslardır. Özden Örnek çok değerli bir komutandı. Daha niceleri girdi" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Örnek’in oğlu Burak Örnek de 3 ay önce kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti. Burak Örnek de Levent Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanmıştı.