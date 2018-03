Özdeş: 'Puan sıralamasına göre maçlar yönetiliyor'

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Kemal Özdeş karşılaşma sonrası müsabakayı değerlendirdi. Özdeş, "Önemli bir maç oynadık. Maçın sonucunda her iki takım birer puan aldı. Sivas için de önemli bir maçtı. Çünkü ilk 5'i kovalıyorlar, biz de üst sıralara yaklaşma amacındaydık. Burada kazanmak istiyorduk. Maçın bütününe baktığımız zaman her iki takımın oyuncularını kutlamak istiyorum. Oldukça mücadeleci bir oyundu. Belki çok net gol fırsatları olmasa da her iki takımın kazanma arzusu son ana kadar devam etti. Statta iyi bir ambiyans vardı. İki bir maç olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Genç hakemler kaygıyla maç yönetiyor"

Son haftalarda yaşanan hakem hatalarına değinen Özdeş, "Kayseri'de bir penaltı oldu sonra akşam 'penaltı değil' dediler. Sarı kartlı oyuncu cezalı duruma düştü. Geçtiğimiz hafta bir penaltı oldu hakem hocalarının yarısı 'penaltı değil' diyor yarısı 'penaltı' diyor. Bugün ilk gol ofsayt ikinci gol ağır bir penaltı sonra oyuncum bir kart görüyor. Şu yanlış anlaşılmasın Sivas bu ülkenin en önemli futbol şehirlerinden bir tanesi oldukça iyi bir takımı ve yönetimi var. Kesinlikle bu lige renk katıyor. Güçlü de bir kadrosu var. Ancak Kasımpaşa'da bu ülkenin en düzenli, en iyi kulüplerinin bir tanesi sorun geçtiğimiz yıl yaşadığımıza benziyor. Sanıyorum 11'inci, 12'nci sıralardayken puan sıralamasına göre maçlar yönetiliyor. Bir art niyet aramıyorum ama hakemlerimizin çok iyi odaklanması gerekiyor. Üst sıralardaki mücadele içinde önemli bu kalan 9 hafta. Genç hakemlerimizin kaygısı oluyor bu maçlarda bunu anlamakta biraz güçlük çekiyorum. Bu herhalde MHK'nin çözeceği bir durum. Sivasspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Bizim de bu maçı unutup önümüzdeki Antalya maçını kazanarak ligin sonunda üst sıralarda olmak için mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Uğur Yiğit - Onur Erden