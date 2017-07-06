Özel bireylere “Özel Eğitim Değerlendirme ve Eğitim Bataryası” projesi geliyor

ÖDEB adı altında geliştirilen bu batarya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Rehberlik Araştırma Merkezlerinde (RAM), özel okul ve sınıflarda; özel ihtiyaç sahibi şahısların eğitim değerlendirmesi ve tanımlanmasında standardizasyonu sağlamak, malzeme eksikliğini gidermek, uygulayıcı personelin mesleki becerilerini geliştirip, eksik ve hatalı değerlendirmeleri en aza indirmeyi amaçlıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Özel Eğitim Değerlendirme Bataryası (ÖDEB) - Büyük Adım İstanbul" adı verilen projede, iştirakçı olan Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü tarafından, özel eğitim sınıflarında görevli öğretmenlerin bilgi ve tecrübelerini geliştirilmesini sağlayan eğitimler verecek. Ayrıca, projenin materyal geliştirme ve formatör eğitimleri sürecinin planlanması yönünde akademik konsültasyon sağlayacak. Bununla birlikte bataryanın geliştirilmesinde Yakın Doğu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü, proje için gerekli tüm akademik donanımı sağlayacak.

Proje basına tanıtıldı

Özel Eğitimde önemli bir adım olan ÖDEP Büyük Adım İstanbul Projesi, Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen toplantı ile basına tanıtıldı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile Özel Eğitim ve Rehberlikten Sorumlu Şube Müdürleri, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin Müdürleri, Özel Eğitim Bölümü Başkanları, İSKA yönetim kurulu üyeleri hazır bulunduğu toplantıya, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan ile Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mukaddes Demirok da katıldı.

"Yakın Doğu Üniversitesi fikir paylaşımları ile projemize değer katacak”

Toplantıda konuşan İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, engeli olan bütün çocuklara, eğitiminde yardımcı olacak araçlar, materyalleri sağlayacak bataryayı, Yakın Doğu Üniversitesi ile beraber geliştirerek bütün okullara ulaşmasını sağlamak istediklerini söyledi. Eksikliklerin giderilmesi ile özel eğitim öğretmenleri ve adayların becerilerini arttırmak için İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile Yakın Doğu Üniversitesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde başlatılan "ÖDEB - Büyük Adım İstanbul Projesi" ile eğitimcilere yol gösterici olmaya çalışacaklarını ifade eden Yelkenci, “Yakın Doğu Üniversitesinin projeye akademik olarak vereceği desteğin öğretmenlerin eğitilmesinde ve bataryanın geliştirilmesinde önemli yol gösterici olacaktır” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Demirok: “Projenin parçası olmaktan gurur duyuyoruz”

Tanıtım toplantısında konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mukaddes Demirok, özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların eğitimi, bu alanda görev yapan öğretmenlerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla bu projede görev aldıklarını, projenin bir parçası olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Özel eğitim alanında yeni uygulamalara ihtiyaç duyulduğunu ve eğitsel değerlendirmede standardizasyonun çok önemli olduğuna vurgu yapan Yrd. Doç. Dr. Demirok, Özel Eğitim Değerlendirme ve Eğitim Bataryasını, eğitim çalışmalarında çok büyük bir adım olarak gördüklerini belirtti.

Eğitim alanındaki bu projenin, bir parçası olmaktan gurur duyduklarını dile getiren Yrd. Doç. Dr. Demirok, “En azından bu yeni uygulamaları araştırırken biz akademisyenler olarak ne tür katkıda bulunabiliriz, diye kendimize sorduk. Proje ekibi olarak yaptığımız çalışmalarda mevcut ihtiyaçları değerlendirip bu doğrultuda neler yapabileceğimize karar verdik. Biz akademisyenler eğitim alanındaki bu projenin, bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Proje kapsamında geliştirilecek değerlendirme materyaline Yakın Doğu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü olarak bütün eğitim üyelerimizle destek vereceğiz. İstanbul İl Milli eğitim Müdürlüğü ve Rehberlik Araştırma Merkezleri ile verimli bir çalışma yaparak özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımıza önemli katkılar sağlayacağımızdan eminiz” ifadelerini kullandı.

