Özel birliklerden Afrin hazırlığı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bir süre önce Türkiye’nin dört bir yanından bölgeye gönderilen Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Polis Özel Harekât (PÖH) timleri, Afrin kırsalındaki operasyonlara destek vermeye başladı. Ülkenin değişik bölgelerinden bir süre önce sevk edilen, teröristlerin korkulu rüyası JÖH ve PÖH timlerinin bir bölümü, hâlen PYD/PKK’nın işgalindeki Cinderes, Racu beldelerinin yakınlarına konuşlandırıldı. JÖH ve PÖH’ler, önce iki beldenin ardından da Afrin merkezinin kurtarılmasında yürütülecek operasyonda önemli görev üstlenecek.

CİNDERES BOMBALANIYOR

TSK ve ÖSO tarafından kuşatılan Cinderes beldesindeki terör örgütü hedefleri, meskûn mahal operasyonu öncesinde Türk savaş jetleri ve Fırtına obüsleri tarafından yoğun bombardımana tutuldu. Cinderes’ten yükselen dumanlar, sınırın Türkiye tarafındaki Hatay’ın Reyhanlı ilçesinden görülüyor.

4 KÖY DAHA KURTARILDI

Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin’in kuzeybatısındaki Racu beldesine bağlı Şeyh Mehmetli köyünü teröristlerden temizledi. Ardından Haydar, Caanka, Harap Saluk ve iki tepe daha kurtarıldı. Ele geçirilen üç köy ve tepenin, Raco’yu kuşatma altına almak için stratejik bir noktada olduğu bildirildi. Genelkurmay Başkanlığı ise operasyonun başlangıcından bu yana 2222 teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

TAKVİYE KUVVET GÖNDERİLDİ

Öte yandan ‘eğit- donat’ projesi kapsamında Türkiye’de eğitilen ÖSO mensupları Kilis’e geldi. Üzerine uçaksavarların monte edildiği hafif ticari araçların da bulunduğu 7 tır ile ÖSO mensuplarını taşıyan 10 otobüsün Zeytin Dalı Harekâtına destek vermek için bölgeye gönderileceği öğrenildi.

5 DEAŞ’LI İTİRAF ETTİ

Azez yakınlarında PKK/PYD saflarında ÖSO’ya karşı çatışırken yakalanan 5 DEAŞ’lı, “Rakka’da savaşırken PYD bizi esir aldı. Haseke Set kampında 3-4 ay hapis tutulduktan sonra Afrin’de TSK ve ÖSO’ya karşı savaşmak için serbest bıraktılar” dedi.

Türkiye Gazetesi