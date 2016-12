Manisa-İzmir arasındaki Spilos Otel hazırladığı sosyal sorumluluk projesiyle Türkiye’de bir ilke imza attı. Splios+1 adlı projenin tanıtımı otelin eğitim salonunda gerçekleştirildi. Manisa İş Eğitim ve Uygulama Merkezinde eğitim gören 110 özel çocuk her hafta pazar günleri otelde misafir edilerek kendilerini özel hissetmeleri sağlanacak. Okulda eğitim gören Down sendromlu bir çocukta otelin restoranında garson olarak işe alınacak. Tanıtım toplantısına otel müdürü Murat Can Sakarya, Manisa İş Eğitim ve Uygulama Merkezi Müdürü Hasan Şahin, Merkezin Okul Aile Birliği Başkanı Saadet Şeranoğlu, Zihinsel Engellileri Eğitme ve Koruma Derneği Başkanı Rabia Keskin, merkezde eğitim gören down sendromlu, zihinsel engelli, fiziksel engelli ve otizmli bireyler ile aileleri katıldı.

"Amacımız çocukları topluma kazandırmak"

Spilos Otel olarak hedefledikleri sosyal projelerden birini daha başlatmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden otelin müdürü Murat Can Sakarya, “Projemizin ismi Spilos+1. Bu proje zihinsel engelli çocukların topluma kazandırılması amacıyla Zihinsel Engellileri Eğitme ve Koruma Derneği ile ve Manisa İş Eğitim ve Uygulama Merkezi ile ortak yaptığımız bir projedir. Burada hedeflenen amaç çocuklarımızın hem topluma daha çok kazandırılması hem de aynı zamanda ailelerinin buraya gelerek onlarla birlikte daha hoş vakit geçirmeleri ve bizim de orada geçirecekleri zaman yerine otelde belli günlerde seçilmiş öğrencilerimiz arasından gelerek burada hem bir çalışma hem de onların daha farklı bir ortamda bulunarak motivasyonlarını yükseltmeyi amaçlamaktayız. Sosyal sorumluluk projeleri artık bütün kurumsal firmaların yapmış olduğu ve yapması gereken bir olgu. Spilos Otel olarak 4 yıldız olduktan sonra bu projelere daha da hız verdik. Bu projede inşallah uzun vadeli olup Manisa’da bir ilk olarak teşkil olmasını istiyoruz. Bu talep bizden gelmiş olup diğer otellere ve kurumlara da örnek olacağına inanıyorum” dedi.

“Sadece Manisa’da değil Türkiye’de bir ilk”

Projenin kendilerine geldiğinde oldukça heyecanlandıklarını anlatan Manisa İş Eğitim ve Uygulama Merkezi Okul Aile Birliği Başkanı Saadet Şeranoğlu ise “Proje geldiğinde heyecanlandık aslında. Biz bu konuda biraz yıpratılmış bir grubuz dezavantajlı olarak. Çünkü reklam amacıyla gelen gruplar çok fazla var. Çocuklarımız açısından çok ince eleyip sık dokuduk. Murat Bey’le tanıştığımızda şöyle bir şey dedi; "Benim de bir yakınım, kardeşim kadar yakınım da engelli. Ben onunla beraber yaşadım" deyince onun hassasiyetini geri çevirmedik. O hassasiyet bizim için çok önemliydi. Çünkü bizimle birlikte empati yapan bir otel müdürü vardı karşımızda. Biz de bunu değerlendirdik. Zihinsel Engellileri Eğitme ve Koruma Derneğimizle beraber. Ne yapabiliriz, buradaki çocuklarımızla nasıl bir çalışma olabilir? Ailelere ben teklifi götürdüğümde ‘Biz her hafta geldiğimizde acaba görüntülenecek miyiz? Acaba bunun reklamı olacak mı?’ dendi. Murat Bey; ‘Hayır, kesinlikle böyle bir şey olmayacak. Sadece tanıtım kokteylinde görüntülenme olacak.’ dedi. Diğer günler aileler geldiğinde özellikle pazar günlerini seçmeleri de çok güzel. Çünkü pazar günleri çok kalabalık oluyor. Diğer gruplarla bizim çocuklarımız çok daha iyi bir şekilde kaynaşacaklar, kahvaltılarını yapacaklar, özel olduklarını hissedecekler. Gelen çocuğumuz orada gezecek, kafede zaman geçirecek, önlüğünü giyip orada servis yapacak diğer müşterilerimize. Bu bizim için çok güzeldi. Ben okul aile birliği başkanı olarak hem Zihinsel Engellileri Eğitme ve Koruma Derneği adına Spilos Otel’e böyle bir etkinliğe imza attıkları için çok teşekkür etmek istiyorum. Umarım bu etkinlik bu proje Manisa’daki tüm otellere, tüm kurumlara, kafeteryalara herkese örnek olur. Çünkü ben Türkiye genelinde baktığımızda böyle bir uygulama hiç yok. Sadece Manisa’da ilk ve tek olmuyor Türkiye’de de ilk olacak bir otelin engelli ailelerine zaman kısıtlaması olmadan 110 velimizi ağırlayacak. 110 ailemiz var. Belki bir yıl sürer belki bir buçuk yıl sürer. Yani şu sürede bitecek diye bir şey söylenmedi. Aileler bitene kadar her hafta bir ailemiz gelecek, burada kahvaltısını yapacak çocuğuyla, eşiyle. Güzel keyifli anlar yaşayacaklar. Özel olduklarını hissedecek ve o gün tekrar evine dönecek. Şahsım adına bütün engelli aileler adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Merkezin Müdürü Hasan Şahin ve Zihinsel Engellileri Eğitime ve Koruma Derneği Başkanı Rabia Keskin de otelin hassasiyetinden dolayı Murat Can Sakarya’ya teşekkür etti.

Yapılan tanıtım toplantısının ardından Down sendromlu Damla ve Aleyna isimli iki kız çocuğu, ilk servislerini annelerine yaptı. Oldukça mutlu oldukları gözlemlenen çocuklar keyifli vakit geçirdi.



Sadık Cangel