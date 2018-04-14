Diğer
Kategoriler

Özel çocuklara pasta sürprizi

Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki Pastacılık Kursu öğrencileri, yaptıkları pastaları engelli öğrencilere ikram etti.

Özel çocuklara pasta sürprizi

14 Nisan 2018 12:54
Özel çocuklara pasta sürprizi - Tıkla İzle

Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki Pastacılık Kursu öğrencileri, engelli minikler için pasta yaptı. Yaptıkları pastaları Yıldırım Beyazıt Özel Eğitim Uygulama Merkezi’ne götüren kursiyerler, örnek bir projeye imza attı. Pastaları alkışlarla karşılayan engelli öğrenciler ise büyük mutluluk yaşadı.

“Küçükçekmece Belediyesine teşekkürler”

Yıldırım Beyazıt Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Mehmet Akıncı da, pastacılık kursiyerlerini böyle anlamlı bir projeye imza attıkları için tebrik ederek, “Okulumuzda 66 tane özel eğitim öğrencisi eğitim görmekte. Küçükçekmece Belediyesi olarak bizim okulumuzu seçtiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gayet mutlular, keyifliler, pastalar da çok güzel yapılmış, yapanların ellerine sağlık” diye konuştu. Pastalarını afiyetle yiyen öğrenciler ise pastayı çok sevdiklerini söyledi.

10 yılda 2 bin kursiyer

2008 yılından beri pastacılık kursunun devam ettiğini kaydeden Kurs Hocası Burcu Kama (28) da, kursa büyük ilgi olduğunu söyledi. Kama, "Aşçı çırağı kursunda ana yemekler, zeytinyağlı ve tatlılar yapıyoruz. Pastacılık kursunda ise çay saati, kekler, kurabiyeler börekler ve pastalar yapıyoruz. Öğrenciler pasta yapmayı seviyorlar. Merakla geliyorlar kursuma" dedi.

"Engelliler adına ilk kez bir şey yapıyorum"

Pastacılık kursiyerlerinden Hatun Tacir (33) ise, böyle bir proje içinde olduğu için duyduğu mutluluğu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:  "Çok mutluyum çünkü engelliler adına şu yaşıma kadar hiçbir şey yapmadım. Çocuklar için bir şey yapmak güzel. Ev hanımıyım 3 tane çocuğum var. Pastacılık kursuna değişik tatlar öğrenmek için geldim. Tariflerimiz çok güzel özel tarifler. Normalde ben evde de yapıyordum ama hocamızın tarifleri ekstra güzel. Çünkü içerisinde ufak tüyolar var. Burada yapıyoruz yiyoruz sonra evde de tekrar yapıyoruz, çocuklarım da yemiş oluyor. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum."

32 yaşındaki Ebru Demir ise, "Ev hanımıyım, 2 tane kızım var. Yeni başladım. Çok güzel tarifler öğreniyoruz. Evde de gösteriyoruz bu tarifleri memnun kalıyorlar. Böyle bir şeye vesile olduğumuz için de çok sevinçliyim. Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz bayanlara böyle imkanlar sundukları için" diye konuştu.
Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde haftada bir ücretsiz verilen derslere katılan Küçükçekmeceli kadınlar, hem stres atıyor hem de ikinci bir meslek edinmenin mutluluğunu yaşıyor.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç