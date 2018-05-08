Özel çocukların gelişimi 'Minik Sporcular' projesiyle destekleniyor

Migros ve P&G Türkiye'nin desteğiyle Özel Olimpiyatlar Türkiye tarafından yürütülen 'Minik Sporcular' projesi, özel eğitim gereksinimi olan çocukları sporla hayata dahil etmeyi sürdürüyor. 14 yıldır süregelen işbirliği, 2016 yılından bu yana 'Minik Sporcular Projesi' ile devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 13 farklı şehirde 2-7 yaş aralığındaki özel sporcuların zihinsel, bedensel ve sosyal gelişimlerini özel eğitim programıyla destekleyen Minik Sporcular projesi, 220 özel ve partner sporcunun yaşamına dokunarak toplumda bir arada yer alabilme becerilerinin de geliştirilmesini hedefliyor.

Üçüncü yılını tamamlayan proje, gönüllü partner gençlerle birlikte sunduğu oyun odaklı eğitim programıyla özel çocukların fiziksel, sosyal ve bilişsel gelişimine destek oldu.Bu yıl farklı illerdeki 10’u üniversite ve 6’sı özel eğitim anaokulu olmak üzere 16 kurumda hayata geçirilen projeyle önyargıların küçük yaşta ortadan kaldırılmasına destek oluyor.

''Özel çocukların diğer çocuklarla spor yapması yüzde 49 arttı''

Özel Olimpiyatlar Türkiye'nin 35 yıldır özel çocukları sosyal hayatın içine çekebilmek ve yaşıtlarıyla kaynaşmalarını sağlamak için çalıştığını söyleyen Özel Olimpiyatlar Türkiye Onursal Başkanı Dilek Sabancı, ''177 ülkede 225 kuruluşla faaliyet gösteren, yaklaşık 5 milyon kişiye ulaşan Special Olympics'in bir parçasıyız. Sadece 2017 yılında 17 bin kişinin yaşamına dokunduk. P&G Türkiye ve Migros'un işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz Minik Sporcular projesiyle minik çocuklarımızın yaşamında daha büyük farklar oluşturduğumuzu inanıyoruz. 2017 yılında gerçekleştirdiğimiz eğitim programıyla 200’den fazla özel ve partner sporcunun ailelerinden aldığımız dönüşler bunu kanıtlar nitelikte. Aileler proje sayesinde özel sporcularımızın diğer çocuklarla arkadaşlık kurma durumunun yüzde 22, birlikte spor yapmalarının ise yüzde 49 arttığını söylüyor. Bu bizim için çok değerli. Çünkü Özel Olimpiyatlar Türkiye’nin ruhunda spor var, eğlenerek öğrenme var'' dedi.

''8,5 milyon Migros müşterisi ve P&G tüketicisi özel sporculara destek verdi''

Migros Ticaret A.Ş. Hızlı Tüketim Ürünleri Pazarlama Direktörü Aysun Zaman, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: ''Şirket olarak toplumsal farkındalık oluşturan, sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri her zaman öncelikli hedefimiz. Bu kapsamda Özel Olimpiyatlar Türkiye Komitesi ve Procter&Gamble ile 2004 yılında başlattığımız Özel Olimpiyatlar projesi çok özel bir yere sahip. 12 yılda 5 bin 500 özel gencimizin spor ile hayata bağlanmalarına, hem zihinsel hem sosyal hem de fiziksel gelişmelerine tanıklık ettik. Gençlerimiz gerek Türkiye içinde gerekse uluslararası şampiyonalardan ödüllerle döndüler. Gurur kaynağımız oldular. 2015-2016 döneminde pilot çalışmasına başladığımız Minik Sporcular projesi ise artık meyvelerini vermeye başladı. 13 ilde 200 den fazla 2-7 yaş arasındaki özel çocuğumuz ve partner sporcuları oyun odaklı eğitimlerle hızla gelişim gösterdiler, koordinasyon becerileri arttı ve sosyalleştiler. 7 aylık motor becerilerini sporla 8 hafta gibi kısa bir sürede sağlayabildiler. Çocuklarımızın bu eğitimlerde kullandıkları ekipmanlar, marketlerimizde belirtilen ürünlerinin satışından elde edilen gelirin bir kısmı ile sağlanıyor. 2004 yılından bu yana 8,5 milyon market müşterimiz projemize katkı sağladı. Bu yılda 12 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında marketimizden veya sanal marketimizden destek veren firmanın ürünleri alarak projemize katkı sağlayacak olan müşterilerimize ve proje ortaklarımıza teşekkür ediyoruz'' dedi.

3 yılda 600’e yakın özel ve partner çocuğa ulaşıldı

Minik Sporcular projesinde sporun dönüştürücü etkisini daha net gördüklerini belirten P&G Türkiye ve Kafkasya Pazarlama Direktörü İpek Ersavaş,''Türkiye’de sporu her alanda destekleyen ve spor kültürünün gelişmesi için çalışan bir şirket olarak minik sporcularımızı unutmadık. Minik Sporcular, ciddi bir eğitim projesi olmaktan öte özel çocuklarımızı günlük yaşama, toplumsal hayata kazandırma projesi. Proje şimdiye kadar 600’den fazla özel ve partner sporcunun hayatlarının iyileştirilmesine katkı sağladı. Olimpiyat Oyunları sponsorluğumuzda olduğu gibi, Özel Olimpiyatlar Türkiye ve Minik Sporcular desteğimizle de bu güzel çocuklarımız kadar büyük bir sorumluluk yüklenen annelerin, ailelerin de yanındayız'' açıklamasında bulundu.