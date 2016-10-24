Dedektifliği, adaletin tesis edilmesi için hukuki konularda delil sağlayan aracılar olarak tanımlayan S.Y., günümüzde özel dedektifliğin bir ihtiyaç haline geldiğini ifade etti. S.Y., "Biliyoruz ki, jandarma ve polisten oluşan kolluk kuvveti var ülkemizde. Ancak ülkenin gelişen koşulları ve artan nüfusuna bağlı olarak suç çeşitliliğinin artması ile birlikte genel kolluğun sayısı buna yetişmeye yetmemektedir. Her konu ile ilgili bir özel ekip oluşturulması da mümkün değildir. Ayrıca kolluk kuvvetlerinin doğrudan ilgilenemediği durumlar da söz konusu. Örneğin bir çocuğun takibi kolluk kuvveti açısından söz konusu değildir, ancak suç ortaya çıktığında kolluk kuvveti devreye girebilmektedir. Ancak biz bu konularda hizmet etme serbestiyetine sahibiz." diye konuştu.

"Araştırma yaparken yasal sınırlar ihlal edilmiyor"

Film ya da romanlardan dolayı vatandaşın özel dedektifleri sınırsız yetkili zannettiğini belirten S.Y., tüm araştırmalarını yasal çerçeve içinde yaptıklarını vurguladı. Kayıp şahıs, dolandırıcılık, boşanma ve velayet davalarında delil sağlama, evlilik öncesi araştırması, çocuk takibi gibi konularda hizmet verdiklerini dile getiren S.Y., "Anne babalar biliyoruz ki, çocuklarının okulda ve okul dışında ne yaptıklarını sürekli takip edemiyorlar. Ve yine biliyoruz ki, örneğin uyuşturucu kullanım yaşı 10 yaşa kadar inmiş durumda. Ama biz ebeveynin istemesi durumunda kapsamlı bir araştırma yapabiliyoruz." dedi. S.Y. en çok, boşanma, velayet ve evlilik öncesi araştırma konularında talep aldıklarını söyledi.

"Türkiye’de 150 özel dedektiflik bürosu var"

Ülke genelinde halihazırda 150 özel dedektiflik bürosu olduğuna dikkat çeken S.Y., özel dedektiflik bürolarının adlarını kullanarak dolandırıcılık yapıldığını dile getirdi. Bu ve benzeri nedenlerden dolayı özel dedektifler olarak acil bir yasaya ihtiyaç duyduklarını kaydeden S.Y., "Ülkemizde özel dedektifliğin bir yasaya bağlanması gerektiği düşünülmüş ve 1994 yılında özel dedektifler tarafından bir tasarı hazırlanarak Meclis’e sunulmuştur. Ancak, o günün koşulları ve ülkenin özel dedektiflik sektörüne hazır olmadığı düşüncesi ile bu durum cumhurbaşkanı tarafından veto edilmiştir. O günden bugüne yasa tasarısı mevcuttur ancak yasa tasarısının da artık değişen koşullar nedeniyle geçerliliği kalmamıştır. Bunun, mutlaka yasal çerçeve içine alınıp merdiven altı diye tabir ettiğimiz ortamlarda da yapılmaması gerekmektedir. Çünkü zaman zaman mesleğimizin dolandırıcılık yöntemi olarak kullanıldığını ve insanların mağdur edildiğini duyuyoruz. Özel dedektiflik yasasının çıkması ve hangi koşullar çerçevesinde kimlerin özel dedektiflik yapacağı, yetki ve sorumluluklarının neler olacağı konusunun bir yasaya bağlanması, 150 civarında dedektiflik bürosunun olması nedeniyle artık gereklilik haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

"Büro olmayan illerde mobil dedektifler hizmet veriyor"

Dedektiflik bürolarının genelde nüfus yoğunluğu olan illerde konuşlandığını, ancak büro olmayan illerde de mobil ekiplerle hizmet verdiklerini belirten S.Y., kendilerine www.erciyes dedektiflik.com internet sitesinden ulaşılabileceğini sözlerine ekledi.

Selma Kara

