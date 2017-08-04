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Özel ellerden özel hediyeler

Düzce Belediyesi engellilere gösterilen pozitif ayrımcılık anlayışı ile özel eğitim gören öğrencilerin el emeği ürünlerini geniş kitlelere ulaştıracak.

Özel ellerden özel hediyeler

04 Ağustos 2017 15:17

Milli Eğitim Bakanlığı destekli olarak Düzce Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Düzce Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezi yönetimi ile ortaklaşa imzalanan protokol çerçevesinde seramik üretimi yapan özel eğitim öğrencilerinin ürünleri destekleme projesi başladı. Protokol ile uygulamalı eğitimin kalitesinin artırılması ve mesleki eğitimin kendine yeterliliğinin geliştirilmesi kapsamında, özel eğitime ihtiyacı olan hafif düzey mental yetersiz durumdaki bireylerinin el emeklerinin desteklenerek mesleki eğitim faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin ve kalitesinin artırılması amacıyla seramik atölyesi ürünlerinin tercih edilmesi sağlanacak. Protokolün imzalanması ile birlikte Düzce Belediyesinin, eserlerin pazarlanması ve özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin sosyal entegrasyonuna destek sağlaması amaçlandı. Toplam 33 adet seramik vazonun alımını yapan Düzce Belediyesi hediyelik sunumunda özel öğrencilerin el emeğini destekleyerek geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak. 

Tuncay Türkgülü


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