Özel gençlere eğlenceli etkinlik

Trump Towers Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte zihinsel engelli olarak tanımlanan fakat kendilerini “farklı bireyler” olarak tanıtan gençler, su içme alışkanlıkları üzerine uzmanından bilgi alıp, Vedat Behar’ın şarkılarıyla eğlenceli anlar yaşadılar. 1989 yılında dernek olarak kuruluşundan bu yana özel çocuklara rehabilitasyon, terapi, ilköğretim ve mesleki eğitim hizmetleri veren İZEV, İstanbul’da kendi kurduğu yetişkin farklı bireylere hizmet veren Bağımsız Yaşam Evi ve istihdam projesi Down Town Event Café olmak üzere, farkındalık projeleri ile tüm Türkiye’de faaliyet göstermeye devam ediyor. Özel ve farklı bireyler için vücut sağlığını korumak için sağlıklı beslenmek ve su içmek oldukça önemli. QNET de ‘Yaşanacak bir hayat’ konseptiyle İZEV gençlerini Uzman Diyetisyen Işın Sayın ile bir araya getirdi. Sağlıklı beslenme ve su içmenin önemini eğlenceli bir şekilde anlatan Sayın, çocukların günde 2 litre su içmeleri gerektiğini belirtti.

QNET Uzman Diyetisyeni Işın Sayın; “ Bol su tüketimini genellikle diyet yapanlar için tavsiye ediliyor. Oysaki sağlıklı bir vücut için de bol su tüketmeliyiz. Gün içerisinde su haricinde çay, kahve gibi içecekler de içiyoruz fakat bunlar suyun yerini tutamaz. Aksine çay kahve gibi içecekleri tüketiyorsak, daha çok su içmeliyiz ”dedi.

Işın Sayın’la sohbetin ardından Yeşim Salkım ile özdeşleşmiş Deli Mavi şarkısını yeniden yorumlayarak sanat dünyasına adım atan genç şarkıcı Vedat Behar, farklı gençler için mini bir konser verdi. Genç popçunun şarkılarıyla gençler gönüllerince dans etti ve keyifli anlar yaşadı.