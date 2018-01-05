Diğer
Kategoriler

Özel gençlere eğlenceli etkinlik

İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı’nın desteklediği gençler için doğrudan satış sektörüyle 150’den fazla ülkede faaliyet gösteren QNET, bilinçlendirme ve eğlence amaçlı bir etkinlik düzenledi.

Özel gençlere eğlenceli etkinlik

05 Ocak 2018 12:16

Trump Towers Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte zihinsel engelli olarak tanımlanan fakat kendilerini “farklı bireyler” olarak tanıtan gençler, su içme alışkanlıkları üzerine uzmanından bilgi alıp, Vedat Behar’ın şarkılarıyla eğlenceli anlar yaşadılar. 1989 yılında dernek olarak kuruluşundan bu yana özel çocuklara rehabilitasyon, terapi, ilköğretim ve mesleki eğitim hizmetleri veren İZEV, İstanbul’da kendi kurduğu yetişkin farklı bireylere hizmet veren Bağımsız Yaşam Evi ve istihdam projesi Down Town Event Café olmak üzere, farkındalık projeleri ile tüm Türkiye’de faaliyet göstermeye devam ediyor. Özel ve farklı bireyler için vücut sağlığını korumak için sağlıklı beslenmek ve su içmek oldukça önemli. QNET de ‘Yaşanacak bir hayat’ konseptiyle İZEV gençlerini Uzman Diyetisyen Işın Sayın ile bir araya getirdi. Sağlıklı beslenme ve su içmenin önemini eğlenceli bir şekilde anlatan Sayın, çocukların günde 2 litre su içmeleri gerektiğini belirtti.

QNET Uzman Diyetisyeni Işın Sayın; “ Bol su tüketimini genellikle diyet yapanlar için tavsiye ediliyor. Oysaki sağlıklı bir vücut için de bol su tüketmeliyiz. Gün içerisinde su haricinde çay, kahve gibi içecekler de içiyoruz fakat bunlar suyun yerini tutamaz. Aksine çay kahve gibi içecekleri tüketiyorsak, daha çok su içmeliyiz ”dedi.

Işın Sayın’la sohbetin ardından Yeşim Salkım ile özdeşleşmiş Deli Mavi şarkısını yeniden yorumlayarak sanat dünyasına adım atan genç şarkıcı Vedat Behar, farklı gençler için mini bir konser verdi. Genç popçunun şarkılarıyla gençler gönüllerince dans etti ve keyifli anlar yaşadı.

Etiketler: İZEV, QNET Türkiye

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç