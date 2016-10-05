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Özel güvenlik bölgelerinin süresi 15 gün uzatıldı

Kilis Valiliği, Şehit Yalçın Nane Hudut Karakolu'nun geri bölgesi ile Öncü Hudut Karakolu'nun geri bölgesinin özel güvenlik bölgesi süresinin 19 Ekim tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Özel güvenlik bölgelerinin süresi 15 gün uzatıldı

05 Ekim 2016 12:09

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, ayrıca vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, olası tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek için, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince, Şehit Yalçın Nane Hudut Karakolunun geri bölgesi ile Öncü Hudut Karakolu'nun geri bölgesinde 5 Eylül 2016 günü saat 08.00'den başlayıp,19 Ekim 2016 günü saat 17.00'de bitecek şekilde süreyle Valilik Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verildi'' denildi.

Mehmet Ali Dağ

Etiketler: kilis valiliği, Şehit Yalçın Nane Hudut Karakolu


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