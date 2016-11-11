İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ terör örgütü soruşturması kapsamında silahlı özel güvenlik görevlilerine yönelik operasyonunun devamı niteliğinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimat doğrultusunda İzmir merkezli Manisa, Şanlıurfa ve Mardin'de eş zamanlı operasyon yaptı. Hakkında yakalama kararı bulunan 33 şüpheliden 25'i yakalandı. Gözaltı listesinde bulunan diğer şahısların aranmasına devam ettiği bildirildi.

Gözaltına alınan şahısların örgütün gizli haberleşme sistemi olan 'ByLock' sistemini kullandığı, terör örgütünün toplantılarına katıldığı ve terör örgütüne finansal destek sağladığı ileri sürüldü. Emniyete sorgulanmak üzere götürülen zanlıların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dökümanla birlikte terörist başı Fethullah Gülen'in kitapları çıktı.