Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ESTRAM’ın özel güvenlik hizmetini sağlayan Akdeniz Güvenlik firmasında çalışan güvenlik görevlileri, yaptıkları açıklamada, Aralık ve Ocak ayının maaşlarını almadıkları için büyük sıkıntı yaşadıklarını anlattı. Güvenlik görevlileri, maaşlarını alamadıkları için faturalarını ödeyemediklerini ve soğuk günlerde bazı arkadaşlarının doğalgazının kesildiğini söyledi.

"Aralık ve Ocak maaşlarımız yatırılmadı"

Maaşların düzenli yatırılmadığı için sıkıntılar yaşadıklarını ve bu yüzden istifa ettiğini bildiren özel güvenlik görevlisi Recep Karabıyık, arkadaşları adına bir açıklama yaptı. Karabıyık, “Maaşımız düzenli olarak yatırılmıyor. Aralık ayı maaşı yatmadı, Ocak ayı da yeni zaten ikisi yatırılmadı. Dolayısıyla biz de asgari ücretle çalışan insanlarız. Evimiz kira, elektriğimizi kestiler. 15 günlük çocuk var evde bez bekliyor. Akşam bu durumu ESTRAM’ın Ulaşım Daire Müdürlüğüne de yazdım. Hiçbir şekilde geri dönüş olmadı. Bunlardan da bir şey olmaz zaten. Sıkıntıyı yaşayan yine personel olacak. Çözüm İnşallah olur. Ben gittikten sonra çözüm olsa ne olur, olmasa ne olur? Olan olmuş zaten” dedi.

"Personele bir açıklama yapılmıyor"

Kendilerine hiçbir şekilde açıklama yapılmadığını da savunan Karabıyık şunları dile getirdi: “Ayın 15’inde maaşlarımızın yatması lazım. Benim en çok kızdığım şeylerden birisi personele bir açıklama yapılmıyor. Bir açıklama yapın bizi rahatlatın. De ki ‘Şu gün yatırılacak. Bu gün yatırılacak.’ En azından insanlara zararını telafi edin. Ne müdür de, ne amir de ne de memur da iş var. Ne İstanbul’dan bir haber var. Hiçbir şekilde açıklama yok. Kendi aralarında ‘İlgileniyoruz. Yatırılacak bir gün’ diyorlar. Neyi bekliyoruz yani? Diğer elemanların maaşları yatırılıyor çünkü onlar sendikalı. Biz Harranlıyız. Sendikalıysan sıkıntı yok.”

Öte yandan maaş alamayan güvenlik görevlilerinin 137 kişi olduğu öğrenildi.

Bu arada, Akdeniz Güvenlik firması ilgilileri, İHA muhabirinin açıklama taleplerini cevapsız bıraktı.

Kadir Arslan - Mehmet Sıddık Yeşilırmak