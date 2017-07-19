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Özel halk otobüslerinde klima denetimi

Toplu taşıma hizmetini yürüten MOTAŞ, özel halk otobüslerinde klima denetimi yaptı.

Özel halk otobüslerinde klima denetimi

19 Temmuz 2017 10:44

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bu günlerde MOTAŞ vatandaşların daha rahat seyahat edebilmesini sağlamak amacıyla gerek şirkete ait olan araçlarda gerekse özel halk otobüslerindeki kontrollerini sıklaştırdı.

Konuyla ilgili konuşan MOTAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, amaçlarının vatandaşa daha iyi hizmet etmek olduğunu ifade ederek, araç bakımlarıyla birlikte yenilikler yapmayı da sürdürdüklerini söyledi. Malatya Büyükşehir Belediyesinin toplu taşımada Türkiye’de iyi bir yere sahip olduğunu belirten Tamgacı, “Araçların yaş ortalamasında Türkiye’de ilk beş ilin arasındayız. Ancak bu bizim için yeterli değil. Müşteri memnuniyeti bizim için en öncelikli hedeftir. Bir yandan filomuzu imkanlar elverdikçe yenilerken bir yandan da elimizdeki araçları yıllık bakıma alarak tüm eksiklikleri gideriyoruz. Bakımdan sonra kaportalarındaki yıpranmış, ezilmiş bölgeleri de onararak atölyemizde boyayıp hizmete hazır hale getiriyoruz. Öte yandan düzenli olarak araçlarımızın klima bakımlarını yaptırıyoruz. Amacımız daha rahat araçlarla ve daha serin bir ortamda halkımıza seyahat imkanı sunmaktır. Bu kapsamda bize bağlı olarak çalışan halk otobüslerini de belli aralıklarla kontrol ediyoruz. Tespit ettiğimiz eksiklerini gidermeleri için işletmecilerimize belli bir süre veriyoruz” ifadelerini kullandı. Her yıl düzenli olarak yaptırdıkları müşteri memnuniyeti anketine yansıyan ve Çağrı Merkezine iletilen yolcu bildirimlerini de göz önüne alarak şirketin işleyişinde revizeler yaptıklarını belirten Tamgacı, “Şirketimiz yeniliklere açıktır. Günün şartlarıyla uyum içerisinde hizmet verebilmek ve en iyisine layık gördüğümüz yolcularımıza modern bir ortamda seyahat imkanı sunma gayretindeyiz. Bize ulaşan tüm bildirimleri titizlikle inceliyor ve yeni yatırımlar yaparken bu bildirimleri dikkate alıyoruz. Hedefimiz sorunsuz bir toplu taşıma ve şehrimizin insanları için güzel yarınlar hazırlamaktır. Bu anlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu. 


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