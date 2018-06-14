Özel halk otobüsü alev alev yandı! O anlar kamerada

Olay, 05.45 sıralarında Sultangazi Gazi Mahallesi Yunus Emre Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinemeyen bir nedenden seyir halindeki özel halk otobüsünden birden duman çıkmaya başladı. Dumanlardan sonra otobüs bir anda alev alev yanmaya başladı. Durumu görenler hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevler kısa sürede tüm otobüsü kapladı. Dumanları gören sürücü otobüsü park edip olay yerinden uzaklaştı.

Otobüsün içinde bulunan motosiklet de yandı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüsü söndürmeye başladı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın sonucunda otobüs tamamen yandı. Otobüs tamamen yanarken kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrasında İncelemelerini tamamlayan polis ekipleri otobüsün içerisinde bir motosikletin olduğunu tespit etti. Motosiklet ve otobüs tamamen kullanılamaz hale gelirken Otobüsün yanma anı saniye saniye kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İsmail Bulut