Dolardaki tırmanışı durdurmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı çağrıya her geçen gün destek büyüyor. Yenimahalle Özel Halk Otobüsü Durağı'nda başlatılan kampanya ile 250 dolarını bozduran ve makbuzunu gösteren tüm yolculara ücretsiz ulaşım imkanı sunuluyor.

Yenimahalle Özel Halk Otobüsleri Durak Temsilcisi Hasan Kaya diğer esnafları da böyle kampanyalara davet ettiklerini belirterek, "İnşallah bunun devamı gelecek. 15 Temmuz'da tankla, tüfekle yapamadıklarını bu sefer ekonomiyle yapmaya çalışıyorlar ama inşallah biz bunun da altından kalkacağız millet olarak. Her zaman devletimizin yanındayız, bunun böyle bilinmesi gerekir" diye konuştu.

Kampanyaya katılarak 250 dolarını bozduran Orbay Doğan isimli vatandaş da "Reisimizin sesine kulak verdik. Vatanımıza bir katkımız olursa ne güzel. Diğer vatandaşlarımızı da böyle kampanyalara bekliyoruz, bir nebze katkıları olursa ne güzel olur" çağrısında bulundu.