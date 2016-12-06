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Özel Halk Otobüsü esnafından ücretsiz ulaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'dolarlarınızı bozdurun' çağrısına, Ankaralı Halk otobüsü esnafları da bir kampanya başlatarak destek verdi. Esnaflar 250 dolarını bozduranlara ulaşımı ücretsiz yapma kararı aldı.

Özel Halk Otobüsü esnafından ücretsiz ulaşım

06 Aralık 2016 13:45

Dolardaki tırmanışı durdurmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı çağrıya her geçen gün destek büyüyor. Yenimahalle Özel Halk Otobüsü Durağı'nda başlatılan kampanya ile 250 dolarını bozduran ve makbuzunu gösteren tüm yolculara ücretsiz ulaşım imkanı sunuluyor.

Yenimahalle Özel Halk Otobüsleri Durak Temsilcisi Hasan Kaya diğer esnafları da böyle kampanyalara davet ettiklerini belirterek, "İnşallah bunun devamı gelecek. 15 Temmuz'da tankla, tüfekle yapamadıklarını bu sefer ekonomiyle yapmaya çalışıyorlar ama inşallah biz bunun da altından kalkacağız millet olarak. Her zaman devletimizin yanındayız, bunun böyle bilinmesi gerekir" diye konuştu.

Kampanyaya katılarak 250 dolarını bozduran Orbay Doğan isimli vatandaş da "Reisimizin sesine kulak verdik. Vatanımıza bir katkımız olursa ne güzel. Diğer vatandaşlarımızı da böyle kampanyalara bekliyoruz, bir nebze katkıları olursa ne güzel olur" çağrısında bulundu.


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