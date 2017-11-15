Özel Halk Otobüsü'nün devrilme anı kamerada

Kaza dün akşam saat 19.00 sıralarında E-5 yanyol Saadetdere mevkinde meydana gelmişti. İddiaya göre hızla gelen özel halk otobüsü, Saadetdere metrobüs durağı mevkinde kontrolünü kaybetmiş yol kenarında bulunan toprak alanına çıkarak yan yatmıştı. Kaza'da 2'si ağır toplam 6 kişi yaralanırken, yanyolda trafik durmuştu.
Kazaya ilişkin ulaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde, Gürpınar'dan Yenibosna istikametine gitmekte olan otobüsün güvenlik kamerasına kadrajına girdikten kısa süre sonra yan yattığı görülüyor.
Murat Delice