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Özel Harekat Polis alımı başvuru şartları nelerdir?

Özel Harekat Polisi nasıl olurum? Özel Harekat Polisi olmak için ne gerekli? Özel Harekat Polisi olmak için şartlar nelerdir? Özel Harekat Polis alımları ne zaman? Özel Harekat Polisi başvuruları ne zaman? Milyonlarca adayın merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde...

Özel Harekat Polis alımı başvuru şartları nelerdir?

02 Kasım 2016 09:22

Özel harekat polisi yetiştirmek üzere alınacak 10 bin erkek öğrenci adayı için 10 Ekim olarak belirlenen başvuru tarihi 17 Ekim tarihine ertelenmiş, daha sonra teknik sorunlar nedeniyle tekrar ileri bir tarihe ertelenmişti. Yapılan açıklamada özel harekat polisi olmak isteyen adaylar için başvuruların 2 Kasım'dan itibaren alınacağı duyuruldu.

Özel harekat polisi yetiştirmek üzere Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne, askerliğini yapmış ve 28 yaşından gün almamış olan en az lise veya dengi okul mezunlarından 10 bin erkek öğrenci adayı alınacağı belirtildi.

Başvuranlar arasında fiziki yeterlilik ve mülakat sınavı yapılacağı belirtilen duyuruda, online müracatların 2 Kasım'da başlayacağı, adaylardan istenecek belgeler ile aranan şartların başvuru tarihinden önce aynı siteden açıklanacağı bildirildi. 

POLİS ALIMI ŞARTLARI

Polis özel harekat alımları şartları ise şöyle: 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. KHK'ya göre, özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere,

En az lise veya dengi okul mezunu

Askerlik hizmetini tamamlamış

KPSS şartı yok

28 yaşından gün almamış

Fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarıyla polis meslek eğitim merkezlerine alınabilecek.

Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürleri

ÖZEL HAREKATÇI NASIL OLUNUR?

Öncelikle polis olabilmek için Polis Meslek Yüksekokulu yani PMYO'na katılmanız gerekmektedir. Lise ve dengi bir okuldan mezun olan bunun yanında gerekli başvuru şartlarını sağlayan kimseler alım olduğu sürece PMYO okuyabilmektedir. Daha sonra ise aynı tıpta olduğu gibi polislik mesleğinde de branş seçebilir ve o alana yönelebilirsiniz. Özel harekat polisi olmak için iki farklı yöntem bulunmaktadır. PMYO öğrencisi iken seçiminizi özel harekat polisi olmak istiyorum şeklinde yapabilir ya da kadrodayken ve başka bir birimde görev yapmakta iken gerekli şartları sağlamanız durumunda müracaatınızı polis özel harekat olmak istiyorum şeklinde belirtmeniz durumlarında özel harekatçı olabilirsiniz. Peki ama nasıl? Öncelikle 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile özel harekat polisi olma şartlarında bazı değişikliklere gidildiğini belirtmek isteriz.

Polis Akademisi linkine tıklayarak siteden daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

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