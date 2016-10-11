Özel Harekat Polis alımı başvurularının ertelendiği duyuruldu. 10 Ekim'de son bulan başvurular ertelenerek 17 Ekim olarak belirlendi. İşte Tüm detaylar haberimizde.

Polis Akademisi'nden yapılan duyuru şöyle:

Özel Harekat Branşında Yetiştirilmek Üzere 19.POMEM'e Başvuru Yapacak Adaylara DUYURU

Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne Özel Harekat polisi yetiştirmek üzere 10.000 erkek öğrenci adayı alınacağı ve Polis Akademisi internet sitesinden yapılacak online başvuruların 10 Ekim 2016 başlayacağı bildirilmiştir.

Ancak sistemde yaşanan teknik sorunlar nedeniyle ön başvurular 17 Ekim 2016 tarihine ertelenmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

POLİS PÖH ALIMI ŞARTLARI

Polis özel harekat alımları şartları ise şöyle: 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. KHK'ya göre, özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere,

* En az lise veya dengi okul mezunu

* Askerlik hizmetini tamamlamış

* KPSS şartı yok

* 28 yaşından gün almamış

* Fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarıyla polis meslek eğitim merkezlerine alınabilecek.

Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürleri

Tüm detayları Polis Akademisi anasayfasından öğrenebilirsiniz.

ÖZEL HAREKATÇI NASIL OLUNUR?

Öncelikle polis olabilmek için Polis Meslek Yüksekokulu yani PMYO'na katılmanız gerekmektedir. Lise ve dengi bir okuldan mezun olan bunun yanında gerekli başvuru şartlarını sağlayan kimseler alım olduğu sürece PMYO okuyabilmektedir. Daha sonra ise aynı tıpta olduğu gibi polislik mesleğinde de branş seçebilir ve o alana yönelebilirsiniz. Özel harekat polisi olmak için iki farklı yöntem bulunmaktadır. PMYO öğrencisi iken seçiminizi özel harekat polisi olmak istiyorum şeklinde yapabilir ya da kadrodayken ve başka bir birimde görev yapmakta iken gerekli şartları sağlamanız durumunda müracaatınızı polis özel harekat olmak istiyorum şeklinde belirtmeniz durumlarında özel harekatçı olabilirsiniz. Peki ama nasıl? Öncelikle 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile özel harekat polisi olma şartlarında bazı değişikliklere gidildiğini belirtmek isteriz.

Polis Akademisi sitesinden yapılan diger duyurular... Linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz

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