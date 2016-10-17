Dün Gaziantep’te Beşyüzevler Mahallesi’nde saat 12.45 sıralarında polisin hücre evine düzenlediği operasyonda canlı bombanın kendini patlatması sonucu şehit olan Yaşar Polat’ın (24) cenazesi Kilis’in Polateli ilçesinde toprağa verildi. Şehit Polat’ın yakınlarının ağıtları yürekleri dağladı. Cenazenin tören alınana getirilişi sırasında şehidin annesi Emine, babası Sedat ve yakınları fenalık geçirdi. Şehidin yakınlarına bayan polisler ile sağlık ekipleri müdahale etti. Cenaze törenine Kilis Valisi İsmail Çataklı, Garnizon ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gökhan Şahin, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekilleri Reşit Polat, Mustafa Hilmi Dülger, İl Emniyet Müdürü daire amir ve müdürleri katıldı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu Gaziantep ve Kilis’teki Özel Hareket polisleri tarafından omuzlara alınarak tekbirler ile ilçe mezarlığında defin edildi.

24 yaşındaki Yaşar Polat’ın 2 yıl Şırnak’ta görev yaptıktan sonra 2 ay önce Gaziantep Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde göreve başladığı, bekar olduğu, 2’si erkek 5 kardeş oldukları öğrenildi.