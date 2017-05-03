Özel harekat polisinin organları 7 kişiye umut oldu

Samsun’un Atakum ilçesinde 25 Nisan’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, özel harekat polisi Emre Bağcı’nın da aralarında bulunduğu 5 kişi yaralanmıştı. Şebnem V.’nin kullandığı 06 FF 7855 plakalı otomobil önünde seyreden özel harekat polisi Emre Bağcı yönetimindeki 55 EB 017 plakalı motosiklete arkadan çarparak sürüklemiş, ardından yaya Ozan Utku Taşkın’a çarptıktan sonra bir kafeteryanın içine girmişti. Kazada Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencisi Ozan Utku Taşkın hayatını kaybetmiş, sürücü ve iki çocuğu ile birlikte bir kişi de yaralanmıştı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan Emre Bağcı dün hayatını kaybetti. Ailesi, gencin üzerinden organ bağış kimliği çıkması üzerine oğullarının tüm organlarını organ bekleyen hastalara bağışladı.

Ekipler saniyelerle yarıştı

Emre Bağcı’nın organlarını almak için Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans uçak ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir uçak Ankara, İstanbul ve Bursa’dan ameliyata girecek ekibi aldı. Uçaklar sonrasında sabaha karşı Samsun’a geldi ve organların nakledilmesini bekledi. Ameliyata giren ekipler daha sonrasında hastalar tarafından beklenen akciğer, kalp, karaciğer, böbrekler ve dokuları aldılar.

Operasyon hakkında bilgiler veren İl Sağlık Müdürlüğü Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi (BKM) Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak, “Yapılan tüm müdahalelere rağmen yoğun bakımda yatan Emre kardeşimizi kurtaramadık. Ailesi de onurlu bir duruş sergileyerek organlarını bağışlama kararı aldılar. Samsun Bölge Koordinasyon Merkezi ve Ulusal Koordinasyon Merkezi ile birlikte zamanla yarışan bir sürece girdik. Sağlık Bakanlığı ve TSK’nın ayarlamış olduğu 2 ayrı uçak Samsun’a geldi. 4 ayrı hastaneden 4 ayrı ekip organların çıkarımına başladı. Bu sürecin sonunda karaciğer Bursa’ya, kalp ve akciğer İstanbul’da bir hastaneye, böbrekler ve kornealar da OMÜ’ye organ ve doku bekleyen insanlara gönderildi. Özellikle kalp ve akciğerde süremiz çok kısıtlı oluyor. 4 saat içerisinde bunları yerine ulaştırmamız gerekiyor. 5 organ ve 2 doku toplam 7 kişiye yeni umut kapısı oldu. Aile de çok metanetli davrandı. Organ bağışının bir insanın başka bir insana verdiği en büyük sadaka olduğunun bilinciyle bu bağışı kabul ettiler. Ayrıca Emre Bağcı yaşarken organ bağışçısı olmuş. Üzerinden bağış kartı çıktı. Bu da ailenin karar vermesini kolaylaştırdı” dedi.

Bağcı’dan çıkartılan organlar daha sonrasında polis eskortu eşliğinde Samsun-Çarşamba Havalimanında bekleyen uçaklara ulaştırıldı. Buradan da organ bekleyen hastalara götürüldü.

Erdi Demür - Şahin Binici