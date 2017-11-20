Özel Harekat Polisinin zorlu tatbikatı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünce düzenlenen eğitim programı geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan polislerin, çok zorlu aşamadan geçtikleri görüldü. Keskin nişancı, pusuya karşı koyma, keşif, istihbarat, nokta operasyonu gibi eğitimlerin verildiği tatbikata katılan özel harekat polisleri, düşmana korku saldı.

Zorlu geçen tatbikatı başarıyla tamamladı

Arazi timlerinin alanda intikal şekilleri, arazi tarama faaliyetleri, helikopter destekli zırhlı araçlardaki personelin metruk binaya yaklaşması, hava destekli keşif ve gözetleme, polis savunma taktikleri, helikopterden makineli tüfek ve kobra-ejder araçları ile aynı anda atış faaliyetleri ve keskin nişancıların yakın ve uzak hedefe görsel atış gerçekleştirmesi gibi çok sayıda eğitimin yer aldığı tatbikat sona erdi.

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan da PÖH timlerinin kara ve havadaki zorlu tatbikatını yakından takip etti.

Tatbikat sonunda özel harekat polislerine kısa bir konuşma yapan Çalışkan, “Sizlerin bu eğitimleri, bu duruşu, varlığınız benim özgüvenimi iki kat artırdı. O yüzden bu memleketle ilgili kötü düşünen insanlar hiç kusura bakmasınlar” şeklinde konuştu.

İstanbul’da hiçbir şer odağına fırsat verilmediğini kaydeden Dr. Çalışkan, “Sizler yaşadığınız müddetçe bu memlekette hiçbir kötü şey olmaz. İstanbul’da hiçbir şer odağına şans yok. Gelirlerse kötü bir şekilde karşılığını alırlar. Bu kentteki huzurun bekçileri bizleriz” dedi.

Özel harekat polisinin yıllık operasyon bilançosu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünce 2017 yılı içinde icra ettiği operasyonların bilançosu da şu şekilde:

Terörle Mücadele Müdürlüğü koordinesinde bin 149, Organize Suçlarla Mücadele Şube koordinesinde 574, Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde 196, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 79, Mali Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü himayesinde 4 ve Siber Suçlarla Mücadele Şube koordinesinde icra ettikleri operasyonlar olarak sıralanıyor.

Sadık Kahraman