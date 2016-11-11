Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik bir süre önce operasyon yaptı. Bu operasyonda 18 kişi gözaltına alınırken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 32 kilo esrar, 5 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polis yaptığı bu operasyonda Metin E. isimli şahsın kaçtığını belirledi. Polis bu zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Zanlının Barbaros Mahallesi'nde bir eve geldiği belirlendi. Polis mahallede sık sık PKK yandaşları tarafından korsan gösteri yapıldığı için operasyon sırasında saldırı olma riskine karşılık operasyonu özel harekat polisiyle birlikte yaptı. Zırhlı araçlarla mahalleye giren polisler çelik yeleklerini giyip uzun namlulu silahlarıyla köşe başlarında tedbir alarak eve şok baskın yaptı. Baskında Metin E. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı evden çıkarılırken zorluk çıkarmaya çalıştı. Ancak zanlı polis tarafından emniyete götürüldü.

Polis ayrıca Adana merkezli İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 19 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan zehir tacirlerinin araç, ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 21 kilo kubar esrar, 11 kilo toz esrar ve 5 bin 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan 19 kişiden sorgusu tamamlanan 5 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Terör örgütü PKK’ya yaklaşık olarak 1 milyon liralık maddi darbe vuran Adana polisi, binlerce kişiyi de zehirlenmekten kurtardı.

Fatih Keçe

