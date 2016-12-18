Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) 17. dönem mezunu 903 özel harekat polisi için mezuniyet töreni düzenlendi. Şehit Emniyet Müdürü Zafer Koyuncu Kültür ve Spor Merkezi'nde düzenlenen törene askeri erkan, protokol ve aileler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda teröre vurgu yapıldı. Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Cengiz Özer, 10 Aralık'ta İstanbul ve 17 Aralık'ta ise Kayseri'de meydana gelen bombalı terör eylemlerini gerçekleştiren terör örgütü mensupları ile iş ve dış destekçilerini kınayarak konuşmasına başladı. Özer, "Rütbelerin en şereflisine and olsun ki vatanımızı bölmek, parçalamak, ezanımızı susturmak ve bayrağımızı indirmek isteyen hainlere asla izin vermeyeceğiz. İnançlı ve kararlı mücadelemiz gece gündüz demeksizin ve en son terörist yok edilene kadar devam edecektir. Bugüne kadar gözünüz gibi sakındığınız vatan, millet ve bayrak sevgisi ile yetiştirip bizlere, Türk polis teşkilatına emanet ettiğiniz evlatlarınızla ne kadar gurur duyarsanız yeridir. Çünkü onlar sizleri de bizleri de mahcup etmediler. Çok değerli genç meslektaşlarım, her daim mazlumun ve mağdurun yanında olacağınıza, hukuku ve kanunu tanımayan zalimlere karşı ise kadife eldiven içindeki çelik bir yumruk olacağınıza, demokratik hukuk devletinin tüm kural ve kurumlarıyla yaşatılması için yasaların size yüklediği her türlü görevi, eksiksiz olarak yerine getireceğine inancımız tamdır. Önünüzdeki uzun, yorucu ve fedakarlık gerektiren fakat son derece onur verici görev yıllarınızda yolunuz ve bahtınız açık olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi.

Özer'in konuşması sonrası genç polisleri kutlayan Vali Ersin Yazıcı ise, "Hayatınızın önemli bir dönüm noktası olan bu mutlu günden itibaren milletimizin hizmet yarışına devam edeceksiniz. Görev yaptığınız yerlerde insan hak ve özgürlüklerine sahip çıkınız. Vatandaş memnuniyetini ön planda tutunuz. Hukuk devleti ilkelerine bağlı kalınız. Hak ve adaletten ayrılmamayı görev biliniz. Özel harekat teşkilatının terör ile mücadele konusunda ülkemizde yaşanan son olaylardan sonra da anlaşıldığı üzere çok özel bir yeri vardır. Özel harekatta çalışan polis kardeşlerimiz çok özel seçilen insanlardır. Fiziki şartlarının iyi olmasıyla beraber iyi bir polis eğitimi aldınız. Savaşta gerekli olan teknik ve taktik eğitimleri aldınız. Fakat bu meslekte başarılı olmanızın en önemli sebebi sizin sahip olduğunuz maneviyatınız, inancınız ve vatan sevgisidir" diye konuştu.

Son dönemde Türkiye'nin üzerinde içeriden ve dışarıdan büyük oyunlar oynandığını söyleyen Vali Yazıcı, "Sizin varlığınız bu oyunların bozulması için millete güven vermektedir. İnşallah ülkemiz sizin ve sizler gibi düşünen meslektaşlarınız sayesinde bir daha 15 Temmuzları yaşamayacak" dedi.

FETÖ'cülerin hain kalkışmayı gerçekleştirdiği gece, milletiyle beraber güvenlik güçlerinin ve polisin dik duruşunu gördüklerini söyleyen Vali Yazıcı, "Bütün dünyaya şunu ilan ettik. Bu millet kurumlarıyla, personeliyle tüm fertleriyle zor durumda kaldığında kendini korumak hakkını hiç korkmadan kullanabiliyor. Tankların, ateş açan uçakların üzerine göğsünü siper ederek sağına soluna bakmadan gidebiliyor. Bundan sonra ülkemizde huzurun ve asayişin temini güvenliğin tesis ve devamı için mesai gözetmeksizin her zaman milletimizin hizmetinde olacaksınız. Görevinizi yaparken sadece sıralı amirlerinizin ve üstlerinizin talimatlarını yerine getireceksiniz. Nasıl ki vatandaşların huzur ve güvenliği için görevinizi yerine getiriyorsanız, devletin güvenliğini tehlikeye atacak her türlü yapılanmaya yıkıcı, bölücü ve paralel yapının daima karşında olacak ve görev yapacaksınız" şeklinde konuştu.

Terör örgütleri dahil tüm dünyanın Türkiye'nin üzerine gelse de bu milletten bir çakıl taşı dahi alamayacaklarını vurgulayan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, "Bizim bu gücümüz ve görünümümüz dostlarımıza güven, düşmanlarımıza her daim korku verecektir. Herkes üzerine düşen görevi ve gayreti göstermek zorundadır. Teröre karşı tüm boyutları ile yürütülen etkin mücadele kararlılıkla devam ettirilecektir. Geçen hafta İstanbul'da ve geçtiğimiz gün Kayseri'de huzurumuza ve birliğimize kasteden hain terör saldırısını bir kez daha lanetliyorum. Buradan bu hainlere destek olanlara ve yandaşlarına sesleniyorum; 'bu memleketin sizlere verilecek bir santimetre kare toprağı yok.' Şehitlerimize Allah'dan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yüce Türk milletinin başı sağ olsun. Mezun olan kardeşlerim sizlerin de yolu ve bahtı açık olsun" dedi.

Konuşmalar sonrasında polisler Fetih Marşı'nı okuyarak, yemin ettiler. Tören sonunda dönem birincisi Ali Bozkaya yaş kütüğüne plaket çakarken, dereceye giren 10 özel harekat polisi ise ödüllendirildi. Ardından 903 özel harekat polisi berelerini havaya fırlatarak mezun olmanın coşkusunu yaşadılar.

Tören sonunda aileleriyle buluşan mezun polisler hasret giderirken, kızını kucağına olan bir özel harekat polisi ise, "Kızım için, diğer çocuklar için ve bu vatanın var olması için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Onun için bu teşkilattayız. Burada olmaktan gurur duyuyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.

Taşkın Sarıca - Hüseyin Tokmak

