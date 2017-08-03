Özel harekat polisleri nefes kesti

Siirt Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli olan ve katıldıkları 3 haftalık meskun mahal operasyonu eğitimini başarıyla tamamlayan polisler hünerlerini sergiledi. Bölge Trafik Şube Müdürlüğü Atış Alanı’nda düzenlenen gösteriyi Vali Ali Fuat Atik, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever ile çok sayıda davetli izledi. Gösteri, bir polisin yakın alan taktiği ile başladı. Daha sonra sokak geçidi, bina operasyonu ve otobüs içindeki rehinelerin kurtarılması ile yakın mesafe gösterileri yapıldı. Gerçek mermilerin kullanıldığı gösteri, keskin nişancı atışları ve yemin töreniyle sona erdi. Aksiyon filmlerini aratmayan gösteri soluk soluğa izlendi.

"Özel harekat teröristlerin korkulu rüyası"

Vali Atik ve beraberindekiler gösteri sonrası eğitim alana inerek, özel harekat polislerini tebrik etti. Özel harekatın teröristlerin korkulu rüyası olduğunu belirten Vali Atik, "Burada Özel Harekat Dairesinden gelen hocalarımız tarafından İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polislere kurs verildi. Kursiyerler kurslarını başarıyla bitirdiler. Bundan sonra ilimizde de bu yönde kurs almış polis memuru özel harekat polislerimiz var. Bugün de nefes kesen bir operasyonla izledik. Allah bu devleti bu millete bağışlasın. Arkadaşlarımız aldığı bu eğitimlerle teröristlerin korkulu rüyası haline geldi" dedi.

Mehmet Niyazi Deniz