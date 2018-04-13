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Özel Harekat polisleri sınırda kuş uçurtmuyor

Türkiye-Irak sınırında konuşlandırılan Özel Harekat polisleri, 24 saat boyunca nöbet tutarak adeta kuş uçurtmuyor.

Özel Harekat polisleri sınırda kuş uçurtmuyor

13 Nisan 2018 09:45
Özel Harekat polisleri sınırda kuş uçurtmuyor - Tıkla İzle

Irak’ın sıfır noktasında bulunan Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki üs bölgelerinde görev yapan Özel Harekat polisleri, gece gündüz demeden sınırı gözetliyor. Etrafı dağlarla çevrili Çukurca ilçesindeki üs tepelerde görev alan polisler; teknolojik silah, araç ve gereçlerle dosta güven, düşmana korku veriyor.

Teröristlerin Irak’ın kuzeyinden Türkiye’ye sızmalarını engellemek için elleri tetikte sınırı gözetleyen polisler, en ufak bir ayrıntıyı bile gözden kaçırmadan 24 saat boyunca sınır hattını izliyor.

Bir süreden beri ilçe merkezinde hiçbir olayın meydana gelmediği ilçeyi canlarını ortaya koyarak koruyan Özel Harekat polisleri sayesinde, ilçe sakinleri de huzur ve güven ortamında yaşıyor.

Necip Fazıl Kısakürek'e ait “Bizim Şarkımız” adlı şiiri okuyan bir Özel Harekat polisi ise, sınırda görev yapan güvenlik güçlerinin morallerinin üst seviyede olduğunu gösterdi. Sınırda teröre göz açtırmayan güvenlik güçleri, “Bizim için ülkemizin bekasından daha önemli bir şey yok. Sınırlarımız dışındaki terör bataklıklarını kurutmaya kararlıyız” mesajı verdi. 

Feyzullah Taş

 

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