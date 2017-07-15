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Özel Harekat şehitleri için anma töreni

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminde FETÖ’cü darbeciler tarafından bombalanan Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan polisler için anma töreni düzenleniyor. Hain saldırıda şehit olan Hakan Yorulmaz’ın babası İsmail Yorulmaz, “Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunda o orduya silah yaptım. O silahları bize doğrulttular, yaptığım silahları benim çocuğuma doğrulttular” dedi.

Özel Harekat şehitleri için anma töreni

15 Temmuz 2017 21:29
Özel Harekat şehitleri için anma töreni - Tıkla İzle

FETÖ’nün hain darbe girişimi sırasında Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan 51 kişi için anma töreni düzenleniyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı anma töreninde şehit yakınları, gaziler ve özel harekat polisleri de bulunuyor. Hain saldırıda şehit olan kahramanların fotoğrafları Başkanlığın girişine yerleştirildi. Törene katılan davetliler ilk olarak özel harekat polislerinin başında nöbet tuttuğu fotoğrafları ziyaret edip, dualar ettiler. Bir şehit annesinin kızının fotoğrafının başında gözyaşları döktüğü görüldü. Acılı anneyi kızı gibi özel harekat polisi olan kadın özel harekatçı teselli etti.
Hain saldırıda şehit olan Hakan Yorulmaz’ın babası İsmail Yorulmaz, “51 kahramanın içinde benim oğlumda vardı. Oğlumla gurur duyuyorum. Türkiye Cumhuriyetinin istiklaline karşı olan o kalkışmada o gün her şeyini ortaya koydu. FETÖ’nün asker kıyafetine girmiş o hainleri tarafından burada katledildi. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunda o orduya silah yaptım. O silahları bize doğrulttular, yaptığım silahları benim çocuğuma doğrulttular. Böyle bir hainlik dünya tarihinde yok. Allah bundan sonra milletimize böyle bir felaket yaşatmasın. Suçluların cezasını çekmesini istiyorum” diye konuştu.

Abdullah Sarıca - Mustafa Apaydın 

 


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