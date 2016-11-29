Özel harekat ve çevik kuvvet o mahalleye girdi! - Tıkla İzle

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK yandaşlarının sık sık korsan gösteri düzenledeği Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki Bahçelievler Caddesi'nde uygulama yaptı. Özel harekat ve çevik kuvvet ile birlikte 250 polisin görev aldığı uygulamada, caddenin giriş ve çıkışında önlem alındı. Ekipler, şüpheli gördüğü bütün araçları didik didik aradı. Polis çevrede şüpheli gördüğü şahıslara da GBT sorgusu yaptı.

Polisin yaklaşık 2 saat yaptığı uygulama sırasında özel harekat polisleri de binaların damlarına çıkarak güvenlik önlemi aldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise uygulama yapılırken uzun namlulu silahlarla ara sokaklarda güvenlik önlemi aldı.

Yapılan uygulamada 249 şahıs, 49 araç ve 150 motosiklet sorgulandı, 14 motosiklete plakasız olduğu için işlem yapıldı, 12 aranan şahıs gözaltına alındı. Uygulamada ayrıca 2 pompalı tüfekte ele geçirildi.

Fatih Keçe

ADANA